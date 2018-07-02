Али Ахмедов о грядущих социальных реформах в Азербайджане - ФОТО

К 2030 году азербайджанское общество станет более социально направленным.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал, выступая в понедельник на конференции по национализации и приоритизации Целей устойчивого развития, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, присоединившись к международной программе по устойчивому развитию, Азербайджан стал прилагать усилия в этом направлении.

"Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства. До настоящего времени в стране осуществлено много мер, связанных с донесением до общества Целей устойчивого развития. В настоящее время проводится работа по определению и национализации путей развития Целей устойчивого развития", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что к 2030 году мир достигнет еще большего развития.

"Это относится и к Азербайджану. Хотелось бы, чтобы в Азербайджане было создано более социально направленное общество. Для этого азербайджанское правительство прилагает все усилия, оказывает поддержку нашим усилиям также и ООН", - сказал вице-премьер.

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