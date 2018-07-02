ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития - ПОДРОБНОСТИ

ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития.

Об этом в понедельник сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи, выступая на конференции по национализации и приоритизации Целей устойчивого развития в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ООН высоко оценивает усилия Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития.

Как сказал Исхакзаи, чтобы достичь Целей устойчивого развития, госструктуры должны работать совместно с частным сектором и гражданским обществом.

Резидент-координатор отметил, что для информирования о Целях устойчивого развития должны еще более развиваться национальные механизмы, должна проводиться еще большая работа с женщинами, социально незащищенными группами населения.

Целью конференции, организованной представительством ООН в Азербайджане и Национальным координационным советом по устойчивому развитию, является приоритизация целей и показателей устойчивого развития и поддержка усилий Азербайджана по их согласованию с местными условиями.

Конференция внесет вклад в подготовку национального добровольного отчета к Форуму ООН на высоком уровне в 2019 году.

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