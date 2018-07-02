Книга вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой издана в Лондоне

2 июля 2018 16:08

Книга молодой азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой "The World Dissolves like a Dream" ("Мир тает как сон") издана в Лондоне на английском.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Книга, изданная Центром перевода с целью популяризации и пропаганды азербайджанской литературы в мире, напечатана в британской типографии "Hertfordşir Press LTD".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре перевода, включенные в книгу 130 стихотворений переведены известными английскими поэтессами и переводчиками Каролиной Вальтон и Анной-Марией Джексон.

Редактор издания - Каролина Вальтон.

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