Мощный военный потенциал и сильная армия - итог успешной государственной политики Азербайджана

Сегодняшний мощный военный потенциал и сильная национальная армия - является результатом успешной государственной политики Азербайджана.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, показательным фактом тому стал военный парад, который прошел 26 июня в Баку - в день создания национальной армии Азербайджана.

"Это грандиозное событие, приуроченное к 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, наглядно продемонстрировало региону и всему миру сегодняшние военно-технические возможности Азербайджана, а также высокую подготовку нашей национальной армии. Строительство сильной армии зависит от экономических возможностей страны, и именно поэтому в Азербайджане были начаты коренные реформы в далекие девяностые, за счет которых в страну стали поступать иностранные инвестиции, а Азербайджан фактически вышел из международной изоляции", - сказал депутат.

Он отметил, что строительство сильной армии является важнейшим вопросом для Азербайджана, так как страна находится в условиях войны, и главная задача государства заключается в восстановлении территориальной целостности.

"Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих исконных территорий, и восстановит свою территориальную целостность, об этом заявил также в очередной раз глава государства, напомнив, о том, что азербайджанская армия сегодня входит в число сильных армий мира. Выступая на юбилейном параде, Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние годы страна приобрела самые современные вооружения и технику, ракетные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, благодря чему стал одной из редких стран в мире с точки зрения материально-технического оснащения.

За последние годы по инициативе руководства страны было создано более 20 военных заводов, на которых производится различная продукция военного назначения. Показательным фактором является то, что Азербайджан приступил к экспорту собственной военной продукции. Все это говорит о том, что накоплен мощный, военный потенциал, который необходимо развивать и усиливать в будущем", - сказал депутат, отметив, важность целенаправленной политики государства, в сторону укрепления военно-оборонной мощи в условиях неурегулированного конфликта, навязанного агрессивным соседом по региону.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова