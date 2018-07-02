Время пришло, и Армения снова предает Россию - ПОДРОБНОСТИ

Число взаимных визитов представителей США в Ереван демонстрирует тот факт, что время пришло, и Армения, уже не притворяясь и не стесняясь, обозначила свою цель - движение на Запад.

Слишком долго армянская диаспоральная элита в России прикрывала истинные цели Еревана, предавая национальные интересы России, на ниве которых Лавровы, Симоньяны, Варданяны, Тоганяны и прочие сделали себе политический капитал и миллионные (миллиардные) состояния.

Новый премьер Никол Пашинян, по сообщению армянских СМИ, собирается совершить визит в США. Невзирая на декларируемые Ереваном лживые заверения о приверженности союзническим отношениям с Москвой, Армения усиленно укрепляет связи с США.

Наверное не случайно в 2005 году в Ереване было открыто самое большое по площади и штату сотрудников, после посольства в Германии, дипломатическое представительство США за рубежом. В американской дипмиссии в Армении работают 2500 человек, и это на страну с реальным населением около 2 млн. человек. Для примера, если исходить из аналогичных пропорций, штат американского посольства в РФ должен бы состоять из порядка 180 тысяч сотрудников.

Как пишет ряд СМИ, несколько лет назад американский аналитик Даниель Гейнор пытался разобраться, чем это крошечная небогатая Армения - ни ископаемых, ни финансов - привлекает США .

"Армения, не имеющая выхода к морю страна с трехмиллионным населением, расположена, возможно, в самом бурном регионе в мире. Армения граничит с Турцией, Азербайджаном, Грузией, Ираном. Как бывшая советская страна, Армения полагается на Россию в сфере торговли и военной поддержки. У США есть свои ставки на все упомянутые пять стран, а Армения находится в поле зрения как потенциально мощный рычаг для продвижения американских целей", - утверждает Гейнор.

Правда, господин Гейнор забыл упомянуто ментальную программу армянства, заточенного на предательство. Как показывает история, предавали всех: и Османскую империю, приютившую армян, и соседей по региону, где они массово расселялись.

Сейчас в России целые регионы, причем, самые благодатные регионы, по сути захвачены армянами, многие ключевые позиции в системе госуправления и СМИ РФ также захвачены армянами.

Как считает армянский эксперт-международник Сурен Саргсян, когда обострение российско-американских отношений может отрицательно сказаться на политической ситуации и экономике страны, надо менять "старшего брата".

Сурен Саргсян:

"В армяно-американских отношениях используется сейчас лишь малая его часть. США - не только главная сверхдержава. В этой стране, как известно, армянская община имеет серьезные возможности, посредством чего мы можем решать любые вопросы. Поэтому я считаю, что министерство иностранных дел, министерство обороны, министерство диаспоры и Совет безопасности Армении в данном направлении должны вести серьезную, скоординированную работу, так как я уверен: все это даст только положительный результат".

А 1 июля Армения приступит к реализации конкретных действий в рамках соглашения "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве" между Ереваном и Брюсселем.

В Армении спят и видят, какое благоденствие обрушится на Армению, как только она уляжется под сенью западного покровительства, растоптав и наплевав на недавнюю еще дружбу с Россией.

Вероятно, до конца года партнерство с Западом получит конкретное оформление, и многочисленные фонды "развития демократии" и "грантуемые" ими НКО активизируют свою деятельность. Например, "Открытое общество" (Open Society Foundations, OSF) Джорджа Сороса, и финансируемое Госдепом США "Агентство по международному развитию" (USAID)".

Ранее группа экспертов российского центра "Политанализ" в своем докладе отмечала, что очевидно укрепление позиций США в Армении и использование Вашингтоном территории республики как плацдарма для военного противостояния с Ираном и снижения влияния России в Закавказье.