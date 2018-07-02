Племянники Сержа Саргсяна украли почти 7 миллионов - ПОДРОБНОСТИ

Уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой Армении. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По материалам доследственной проверки, при обысках у акционера ООО JLJ Project Company Нарека Саргсяна были найдены договоры по вкладам на общую сумму 6 миллионов 800 тысяч драмов, заключенные с одним из местных банков. В том же доме проживает сестра акционера Ани Саргсян, а также их отец Лева Саргсян - брат экс-президента Сержа Саргсяна.

Также выяснилось, что посол по особым поручениям Лева Саргсян и его дочь Ани за отчетный 2017 год не задекларировали имущества в особо крупном размере, значительно превышающим их законные доходы.

Выяснилось также, что Нарек Саргсян тоже скрывал имущество - его фактические доходы значительно превышали законные, что не было отражено в декларациях.

"То есть, они незаконно обогатились", - сказано в сообщении пресс-службы.

Мерой пресечения в отношении троих подозреваемых избрана подписка о невыезде, ведется предварительное следствие.