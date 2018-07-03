Создание формата Баку-Тегеран-Москва-Анкара - в интересах региона - МНЕНИЕ

Более тесное сотрудничество региональных стран в формате Россия, Азербайджан, Турция и Иран может укрепить безопасность в регионе, а также улучшить существующий уровень экономического сотрудничества между этими государствами.

Такое мнение высказал Day.Az независимый политолог Илья Тропинин, отметив что создание четырехстороннего формата в интересах региона.

По его словам, у каждой из этих стран имеется достаточный потенциал для сотрудничества, поэтому усиление этих связей - выгодный проект для сторон, и положительный фактор для укрепления всего региона.

"Я разделяю мнение о том, что геополитические векторы Москва-Баку, Москва-Анкара и Москва-Тегеран способны сформировать мощный континентальный евразийский блок и переформатировать геополитическую ситуацию в регионе. Но это может быть возможно, за счет тесного взаимодействия этих стран в экономическом плане, что безусловно усилит роль геоэкономической оси в регионе, расширив спектр отношений между ними. На мой взгляд, учитывая подвижки в отношениях Турции и России, очень важную роль может сыграть с точки зрения сохранения безопасности в регионе формат Анкара- Москва - Баку, поскольку Азербайджан является ближайшим союзником Турции ", - сказал политолог.

По его оценкам, в случае подключения региональных стран к евроазийским структурам усилится вектор сотрудничества, а также упрочятся существующие связи.

"На данный момент, не думаю, что Турция или Иран могут присоединиться к российским проектам, но исключать такого шага в перспективе я бы не стал. Подобные предположения возникают из-за ухудшения отношений между Ираном и США, и охлаждения в турецко-западном направлении на фоне сближения связей Турции и России. Что касается Азербайджана, то страна проводит многовекторную политику, и не раз заявляла о том, что не намерена вступать в какие-либо альянсы и структуры, тем не менее, Баку может сыграть важную роль в усилении российско-турецких связей."

Матанат Насибова