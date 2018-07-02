Президент Ильхам Алиев: Высокий уровень азербайджано-белорусских отношений вызывает особое удовлетворение

2 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Беларуси - Днем независимости.

Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы. Последовательное социально-экономическое развитие страны является практическим подтверждением целенаправленности выбранного курса.

Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-белорусских двусторонних отношений, отражающий стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, углублению стратегического партнерства во благо наших дружественных народов.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.