В Армении задержаны шестеро офицеров - ПОДРОБНОСТИ

В гарнизонном отделе военного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело о хищении топлива, выделенного воинской части, и о пособничестве в этом. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

В результате совместных действий с военной полицией, удалось выяснить, что командир N-ской части, полковник, злоупотребив служебным положением, войдя в преступный сговор с начальником части ГСМ той же части, майором, приказал в течение января - июня 2018 года использовать военную технику в заниженном режиме, продавая сэкономленное топливо, в объеме примерно 24 тонн, на сумму в 8.856.000 драмов.

Задержаны 6 человек, причастных к данному преступлению, из числа служащих данной части. По подозрению в пособничестве, под подписку о невыезде к делу привлечены водитель и электромеханик данной части.

Расследование продолжается.