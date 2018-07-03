Президент Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг аварии на Мингячевирской ТЭС
3 июля 2018 02:48 1 185
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг аварии на Мингячевирской ТЭС.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"В ночь со 2 на 3 июля в результате сильного увеличения потребления электроэнергии населением, вызванного резким изменением погодных условий, вышел из строя трансформатор на подстанции Мингячевирской ТЭС. На подстанции незамедлительно начались ремонтные работы. Ситуация находится под контролем Президента Ильхама Алиева", - отмечается в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
2 июля 22:04 2 754
Пашинян испугался войны с Азербайджаном
2 июля 21:34 1 381
Время пришло, и Армения снова предает Россию - ПОДРОБНОСТИ
2 июля 18:44 559
В Армении задержаны шестеро офицеров - ПОДРОБНОСТИ
2 июля 23:59
İsti havalarda sürücülər DİQQƏTLİ OLSUN! - VİDEO
2 июля 23:00
Bakının mərkəzində nadir quş tapıldı
2 июля 22:45
Müəllimlərin işə qəbulu başladı - VİDEO
2 июля 22:06
В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
2 июля 22:04