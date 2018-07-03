Президент Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг аварии на Мингячевирской ТЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг аварии на Мингячевирской ТЭС.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"В ночь со 2 на 3 июля в результате сильного увеличения потребления электроэнергии населением, вызванного резким изменением погодных условий, вышел из строя трансформатор на подстанции Мингячевирской ТЭС. На подстанции незамедлительно начались ремонтные работы. Ситуация находится под контролем Президента Ильхама Алиева", - отмечается в сообщении.