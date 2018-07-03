Президент Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг аварии на Мингячевирской ТЭС

3 июля 2018 02:48

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг аварии на Мингячевирской ТЭС.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"В ночь со 2 на 3 июля в результате сильного увеличения потребления электроэнергии населением, вызванного резким изменением погодных условий, вышел из строя трансформатор на подстанции Мингячевирской ТЭС. На подстанции незамедлительно начались ремонтные работы. Ситуация находится под контролем Президента Ильхама Алиева", - отмечается в сообщении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az