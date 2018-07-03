Проведена перегруппировка боевых авиасредств ВС Азербайджана - ФОТО

3 июля 2018 12:21

Согласно плану широкомасштабных учений в Азербайджане, проведена перегруппировка боевых авиационных средств, участвующих в учениях, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Боевые авиационные средства, поднятые по тревоге, выдвинуты на резервные аэродромы. Размещение средств противовоздушной обороны на территории завершено.

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