Проведена перегруппировка боевых авиасредств ВС Азербайджана - ФОТО

Согласно плану широкомасштабных учений в Азербайджане, проведена перегруппировка боевых авиационных средств, участвующих в учениях, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Боевые авиационные средства, поднятые по тревоге, выдвинуты на резервные аэродромы. Размещение средств противовоздушной обороны на территории завершено.