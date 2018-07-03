Проведена перегруппировка боевых авиасредств ВС Азербайджана - ФОТО
3 июля 2018 12:21 328
Согласно плану широкомасштабных учений в Азербайджане, проведена перегруппировка боевых авиационных средств, участвующих в учениях, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Боевые авиационные средства, поднятые по тревоге, выдвинуты на резервные аэродромы. Размещение средств противовоздушной обороны на территории завершено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!