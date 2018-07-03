Армяне захватили российские СМИ - ПОДРОБНОСТИ

3 июля 2018 13:34

Средства массовой информации России, такие, как РИА Новости, RT, Sputnik, НТВ (а также ТНТ, частично ОРТ,  кинематограф) и многие, многие другие контролируются армянами, сказал известный журналист Максим Шевченко, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

По его словам, информационное поле в России принадлежит силам, которые направлены против Кавказа и против отношений России с тюркскими народами.

"На данный момент единственным союзником России на Южном Кавказе является Азербайджан. Однако, другой важной страной в этом регионе является Грузия. Пока Грузия не вернется в союзнические отношения с Россией, не будет мира и спокойствия в регионе. Треугольник Грузия-Азербайджан-Россия в будущем должен стать гарантом мира в регионе", -  сказал  он.

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