Армяне захватили российские СМИ - ПОДРОБНОСТИ

Средства массовой информации России, такие, как РИА Новости, RT, Sputnik, НТВ (а также ТНТ, частично ОРТ, кинематограф) и многие, многие другие контролируются армянами, сказал известный журналист Максим Шевченко, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

По его словам, информационное поле в России принадлежит силам, которые направлены против Кавказа и против отношений России с тюркскими народами.

"На данный момент единственным союзником России на Южном Кавказе является Азербайджан. Однако, другой важной страной в этом регионе является Грузия. Пока Грузия не вернется в союзнические отношения с Россией, не будет мира и спокойствия в регионе. Треугольник Грузия-Азербайджан-Россия в будущем должен стать гарантом мира в регионе", - сказал он.