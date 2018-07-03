Президент Ильхам Алиев создал Госкомиссию по расследованию аварии в Мингячевире

Третьего июля 2018 года на трансформаторе одной из подстанций ООО "Азербайджанская тепловая электростанция", расположенной в Мингячевире, произошла авария. В связи с этим в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, возникли перебои в подаче электроэнергии.

В результате осуществления безотлагательных мер по прошествии нескольких часов обеспечение электроэнергией, в основном, было восстановлено.

Согласно распоряжению, Комиссию возглавляет первый заместитель премьер-министра, заместителем председателя назначен министр энергетики, членами комиссии - министры внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, генеральный прокурор, глава Службы государственной безопасности, президент ОАО "Азерэнержи", председатель ОАО "Азеришыг", глава Исполнительной власти города Мингячевир, директор Института физики Национальной академии наук Азербайджана.

Государственной комиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.