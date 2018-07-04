Пашинян расплачивается за популизм

Напротив здания правительства Армении почти каждый день проводятся акции протеста. Вчерашний день также не был исключением. Просто интересным было то, что на этот раз в центре города собрались жены, сестры и матери мужчин, находящихся в заключении по различным обвинениям.

Как пишут армянские СМИ, так вышло, что их родные совершили разные преступления, но вместо того, чтобы протестовала общественность, протестуют родственники преступников. И жалуются на то, почему премьер-министр Никол Пашинян до сих пор не открыл двери тюрем и не выпустил этих людей на свободу.

Как стало известно, женщины требовали от премьер-министра объявить амнистию и освободить членов их семей. В то же время протестующие хотят лично увидеть Никола. "Мы других чиновников не признаем, ни для кого другого мы не боролись, мы требуем встречи с Пашиняном. Не подумайте, что нас мало. Все группами уже на пути в Ереван. Придут, примкнут к нам, и мы до рассвета никуда отсюда не уйдем. Мы не требуем ничего незаконного", - говорят они.

Сформировалось очень интересное умонастроение. Люди уверены, что в их требовании ничего незаконного нет. Разве освобождение уголовных преступников незаконно? Ведь Пашинян уже сделал это.

Он уже освободил десятки террористов в рамках дела "Сасна црер" и других нашумевших историй.

Значит, почему мужья этих женщин должны оставаться в тюрьме, тем более что часть из них участвовала в демонстрациях Никола.



Какой же еще бывает цена расплаты? Революция именно для провозглашения невиновным вчерашнего преступника или, по меньшей мере, достижения его свободы из рук премьер-министра.

Пашиняну Николу, мягко говоря, так и надо. Если срок профессионального террориста Жирайра Сефиляна сокращают от 10 до 5,5 лет и сразу дарят свободу, разве справедливо будет оставить в армянских тюрьмах блатных, насильников, воров и расхитителей, которые хотя бы не убивали? Конечно же, это несправедливо. Хотя если Никол Пашинян стал премьер-министром РА, о какой справедливости может быть речь?

Садиг Ахмедов