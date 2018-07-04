Пашинян окружил себя сборищем бездельников

Если рассмотреть произведенные в Армении в течение последнего месяца изменения и их возможные логические развития, то можно увидеть весьма удивительную картину. Выходит, что в этой стране ни одного честного руководителя не было. Все были ворами и расхитителями, все присвоили государственные средства, и теперь необходимо убрать их и привести на их место честных, беспристрастных революционеров с пречистой биографией и незапятнанной репутацией.

Правда, им вряд ли удастся поднять на ноги армянские села и города, однако никто перед ними такой задачи не ставит. Задача - изменить, прогнать чужих и поощрять своих. А это пока у новых властей получается.

Так что, о каком-либо достижении нового правительства Армении не осмеливаются говорить даже члены этого правительства. Говорят, еще рано, дайте еще немного времени, хотя прошло уже около двух месяцев со дня избрания Никола Пашиняна премьер-министром. За эти два месяца армянская общественность периодически слышала о двух вещах - как людей подвергают приводу и как делают новые назначения.

Кстати, в последнем вопросе достижения действительно беспрецедентны. Объемы указов об освобождении и назначении каждый день составляют несколько страниц. И здесь лидерство принадлежит премьер-министру Пашиняну.

Дело в том, что он очень ревностен в вопросе многолюдности своего окружения. Армянские СМИ приводят такой факт: на сегодня у премьер-министра уже есть 11 советников, в том числе главный советник Арам Гарибян, три советника - Арсен Харатян, Джемма Акопян и Србуи Казарян; Феликс Тадевосян и еще шестеро - Артак Манукян, Григор Мурадян, Месроп Папикян, Николай Багдасарян, Ваге Ованисян, Вараздат Карапетян - дают советы Николу Пашиняну на общественных началах.

Если к ним прибавить помощников Никола, помощников помощников, референтов и обслуживающий персонал, то получится достаточно большая армия. Поговаривают, что в ближайшее время также возможно увеличение числа новых советников и тогда картина может стать намного более впечатляющей.

Армянские эксперты отмечают, что такое обилие удивительно по двум причинам. Во-первых, новые власти Армении в первые дни своего правления заверяли, что развернут борьбу со всякого рода раздутыми, необоснованными штатами и структурами. Получилось наоборот: они способствуют этим неэффективным щедростям и формированию сборищ бездельников.

Во-вторых, странно, для чего Николу Пашиняну нужно столько советников, когда в действительности он ни в чьих советах не нуждается и все решения принимает единолично.

По мнению армянских политологов, он всего лишь хочет создать иллюзию, будто считается с мнениями и позициями других. Но на самом деле лишь формирует для себя царскую свиту. И чем все этого закончится, армяне узнают в ближайшее время...

Садиг Ахмедов