Пашинян призвал на помощь террористов - ПОДРОБНОСТИ

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян принял членов семей полицейских, погибших в июле 2016 года во время захвата полка ППС в Ереване вооруженной бандой "Сасна црер".

Во время беседы с ними Пашинян произнес душещипательную речь о восстановлении общественной солидарности, после чего призвал членов семей погибших полицейских воспользоваться судопроизводственным правом, подчеркнув, что место защиты этих прав - суд.

Как отмечают армянские СМИ, это вполне в духе премьер-министра Армении. Он одной рукой открыл двери тюрьмы и освобождает виновных, другой рукой машет флагом законности, заявляя, что как премьер-министр не будет вмешиваться в деятельность судов, поскольку это неправильно, и ранее из-за такого стиля работы возникали серьезные проблемы.

Такая риторика, похоже, должна была застраховать Пашиняна, если бы его позиции не были столь уязвимыми.

Например, он сейчас может сказать, что на свободу выпущены те, кто не обвиняется в смерти полицейских, но даже такая аргументация не будет рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство.

Если для государства важна защищенность права каждого гражданина в Армении, если в обязательства страны входит обеспечение безопасности, защита прав граждан, то это имеет цену только тогда, когда воплощается в жизнь полностью. Неполная защита равнозначна незащищенности.

С другой стороны, в Армении абсолютно всем непонятно, почему Пашинян отпустил на свободу членов вооруженной банды "Сасна црер", а попросту, террористов.

И вот данный вопрос начал проясняться.

Выпущенный на свободу главный армянский террорист Жирайр Сефилян заговорил о своих дальнейших планах. Сефилян сказал, что "Учредительный парламент" и "Сасна црер" с сегодняшнего дня готовятся к предстоящим свободным, справедливым и прозрачным выборам.

"Сложилась беспрецедентная возможность организовать справедливые, свободные, прозрачные выборы, и мы с сегодняшнего дня готовимся к этим выборам. Надеемся, что в новое Национальное собрание войдут идеологические силы, носители идеи", - сказал Сефилян.

Как пишут армянские СМИ, в действительности Сефилян немного спешит. Пока есть лишь беспрецедентная ситуация для их освобождения. Не зря он уверенно говорит, что еще должны быть выпущены на свободу остальные члены группы "Сасна црер", и только после этого они перейдут к практическим шагам: "Сегодня наша задача - днем раньше увидеть парней на свободе. Все должны быть на свободе".

А это, в свою очередь, означает, что для такой перспективы обещания даны, а такие обещания не остаются безвозмездными.

И с этой точки зрения участие группы Сефиляна будет ни чем иным, как поддержкой их высокого покровителя, тем более что "Учредительный парламент" и "Сасна црер" нынче не имеют ни рейтинга, ни ресурсов для участия в выборах.

Поэтому Жирайр Сефилян дает уклончивые ответы, отмечая, что они еще не определили формат участия в выборах - в блоке или в одиночестве. Это станет ясно в результате обсуждений. А поддержка действующим армянским властям - главная перспективная программа. "Что же касается действующих властей, мы уже заявляли еще в тюрьме, что поддерживаем движение. После избрания премьер-министра поздравили его, приветствовали и поддержали. Сегодня та же политика продолжается", - говорит Сефилян.

В этом смысле складывается довольно интересная картина. Все частные лица и силы, сроки наказания которых упраздняются, выходят на свободу для поддержания властей.

Можно сформулировать и так: их освобождают, чтобы пришли и поддержали. Сефилян и "Сасна црер" не могли составить исключение. Теперь остается только ждать и понять, как их будут использовать в ближайшие месяцы.

Садиг Ахмедов