Полторы тысячи армянских фур не пропускают в Россию

Большое количество граждан РА сообщают о том, что уже несколько дней, как они пересекли границу Армении на своих грузовых автомобилях и доехали до КПП Верхний Ларс, но там, по их словам, царит полная анархия, и к армянским водителям относятся с пренебрежением.

Как сообщает SHAMSHYAN.com, ссылаясь на полученные звонки, число грузовиков превышает 1500, и многие из них погружены сельхозпродуктами, преимущественно - абрикосами, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

По их словам, местные сотрудники (имеют в виду россиян) дают пренебрежительные ответы на их вопросы, и водители просят премьера Никола Пашиняна взять проблему под личный контроль, поскольку даже не надеются, что министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ашот Акопян примет какие-нибудь меры, чтобы помочь гражданам своей страны.

Между тем, как пишет Новости-Армения, министерство транспорта, связи и информационных технологий пояснило причины скопления грузовиков на КПП "Верхний Ларс".

"Проблема связана с внедренной на грузинской границе новой электронной системой, которая предполагает бронирование билетов для прохождения таможенных процедур (электронная очередь)", - сообщила агентству пресс-секретарь ведомства Анаит Аракелян.

По ее словам, сотрудники армянского ведомства на данный момент ведут переговоры с российскими и грузинскими коллегами для упрощения процедур.

Проектная пропускная способность таможенного поста Верхний Ларс составляет 170 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 40 автобусов, а также 4000 физических лиц в сутки. Для сравнения - 30 июня 2018 года таможенную границу пересекло 12 000 физических лиц, 2000 легковых и 600 грузовых автомобилей.

Через КПП "Верхний Ларс" проходит трасса Степанцминда-Ларс, по которой пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.