Шоу из-под палки: как армянская власть «заботится» о национальных меньшинствах?

В Армении демонстрируется очередное шоу. На сей раз оно связано с попыткой выдать это моноэтническое государство за многонациональное. Сразу замечу, что с таким же успехом можно было бы выдавать Ким Кардашьян за девственницу. Но, увы и ах, именно это, попытка выдавать себя за тех, кем они не являются, и есть привычная ипостась армянской стороны

Итак, дело в том, что Комиссия при главе Правительства Армении по реформе Избирательного кодекса республики 2 июля организовала встречу с представителями нацменьшинств. Интересное, сразу замечу, мероприятие. Вывеска у него, что и говорить, впечатляющая и правильная. Осталось только понять - по каким закоулкам и сусекам скребли организаторы данной встречи, выискивая в моноэтнической РА представителей иных национальностей?

Говорю это, понимая реалии нынешней Армении и допуская, что представителями "национальных меньшинств" там могут быть назначены этнические армяне. Сделано это будет из желания нового правительства РА продемонстрировать готовность проводить "реформы". На которые, замечу, им выделит деньги Запад. Для него, надо понимать, и ставится все это шоу. Ну нет у РА иных возможностей для существования! Приходится как-то крутиться.

Собственно, это не скрывает и секретарь комиссии Даниел Иоаннисян. По его словам, это "Венецианская комиссия предлагает, чтобы квоты для национальных меньшинств были предусмотрены в пропорциональных списках партий". То есть, армяне "озаботились" правами нацменьшинств, что называется, из-под палки. Правда, все это облекается едва ли не в форму жеста доброй воли.

Судите сами. Тот же Иоаннисян высокопарно заявил о том, что "ни для кого не секрет, что представительство национальных меньшинств является конституционным правом". Правда, добавил он же, реализация этого положения в Избирательном кодексе не имеет положительного отклика. Проще говоря, в армянской Конституции открыто ущемлены права нацменьшинств.

Куда до сих пор смотрели Совет Европы, ПАСЕ и международные правозащитные организации, привыкшие видеть в глазу Азербайджана соломинку, не замечая бревна в армянском глазу - вопрос риторический. Было бы удивительнее видеть обратное, то есть справедливое отношение этих структур к стране-агрессору. Но у них есть еще время реабилитироваться. Для этого нужно всего ничего - проявить принципиальность и последовательность.

Нужно просто назвать вещи своими именами. А именно - указать на то, что все это примитивное шоу в РА не заставит никого поверить в то, что в этом государстве уважают права национальных меньшинств. Да, забавно будет наблюдать за продолжением всего этого спектакля, по итогам которого во многих армянских политических партиях должны появиться представители нацменьшинств. Но все же важнее указывать не на забавность и абсурдность ситуации, а на ее недопустимость. Дело в том, что из Армении были насильственно выселены азербайджанцы, являющиеся коренными жителями государства, созданного на исконно азербайджанских территориях, со столицей в исконно азербайджанском же городе Иреван. Нельзя рассуждать о какой-то политике РА по работе с национальными меньшинствами до тех пор, пока все азербайджанцы не возвращены в Армению.

Именно этого, возвращения всех насильственно изгнанных из РА азербайджанцев, должны требовать от официального Еревана все структуры, что взяли на себя обязанность оценивать уровень демократии в мире. До тех пор, пока они не требуют этого от Армении, любые их слова и замечания являются пустым звуком. Азербайджанцы должны вернуться в Армению, создавать свои партии и активно участвовать в политической жизни страны, созданной на исторически азербайджанских землях. Это - аксиома.

Акпер Гасанов