Роберт Кочарян вызван на допрос за убийство 10 человек

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

Об этом сообщили сегодня армянские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az.

Ранее ССС по делу 1 марта объявила в розыск экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, которой занимал этот пост во время президентства Кочаряна.

Отмечается, что ряд высокопоставленных должностных лиц, в том числе министр обороны Микаел Арутюнян, на фоне проходящих митингов из-за нарушений на выборах президента осуществили действия, направленные на свержение конституционного строя.

На демонстрациях 1−2 марта 2008 года в центре Еревана погибло 10 человек. После президентских выборов сторонники Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на круглосуточные протесты. Против них было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.

В ССС сообщили, что 3 июля руководитель следственной группы, которая занимается расследованием уголовного дела в связи с событиями 1-2 марта 2008 года, возбудил уголовное дело в связи с насильственным свержением конституционного строя Армении со стороны министра обороны и других лиц в период с 23 февраля по 2 марта.

Уголовное дело присоединено к делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года.

Арутюнян и другие должностные лица нарушили статью 8.2 действующей в 2008 году Конституции - "ВС Армении обеспечивают безопасность, охрану и территориальную целостность, нерушимость границ Республики Армения. ВС Армении сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем", отметили в службе.

"Также был нарушен 13 пункт 53 статьи о том, что только в случае вооруженного нападения на Армению, ее опасности или в случае объявления войны президент может объявить военное положение и принять решение об использовании ВС", - говорится в сообщении.

Министр обороны Армении Микаел Арутюнян и другие должностные лица фактически установили военное положение, использовали ВС в гражданских вопросах против участников мирных митингов.

В частности, Арутюнян 23 февраля подписал сверхсекретный, очевидно незаконный, приказ 0038 "О реализации задач, поставленных Верховным главнокомандующим Армении", где мирные демонстранты были квалифицированы как "дестабилизирующие ситуацию политические силы". Для "естественного развития страны" весь личный состав ВС Армении перешел на казарменное положение.

Были созданы офицерские группы, вооруженные табельным оружием. Из состава ВС были созданы мобильные группы, вооруженные огнестрельным оружием. Было приказано укомплектовать их наиболее подготовленными и психологически стабильными военнослужащими.

Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте в качестве меры пресечения.