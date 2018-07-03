Армяне могут использовать российские СМИ против самих русских - МНЕНИЕ

Засилье армянских экспертов и журналистов в российских СМИ и телевизионных площадках - факт настолько общеизвестный, что об этом говорят уже и российские эксперты.

На днях на эту болезненную для армян тему высказал свое мнение известный российский телеведущий, общественный деятель и политолог Максим Шевченко в ходе недавней конференции "Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе", которая, кстати, прошла в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы. Разумеется, сам факт прохождения столь важной конференции в некогда оккупированном армянами селе при участии известных российских экспертов и политиков серьезно ударил по самолюбию наших горе-соседей, а критика в их адрес стала еще одним поводом для очередной антироссийской истерии в Ереване.

Раздражение армянской стороны вызвали высказывания российского эксперта о том, что средства массовой информации России такие, как РИА Новости, RT, Sputnik, НТВ (а также ТНТ, частично ОРТ, кинематограф) и многие другие контролируются армянами.

Очень сильно задели армян слова российского журналиста о том, что информационное поле в России принадлежит силам, которые направлены против Кавказа и против отношений России с тюркскими народами, и однозначное мнение о том, что на данный момент единственным союзником России на Южном Кавказе является Азербайджан.

Российский политолог, руководитель Фонда развития азербайджанской культуры, политолог ШамильТагиев в беседе с Day.Az высказал свое мнение по этому факту.

По его словам, политолог Максим Шевченко высказал совершенно объективное мнение, в очередной раз раскрыв глаза общественности на то, что именно армяне прибрали в свои руки ключевые СМИ России.

"Реальность в том, что армянские лоббисты используют своих же армян в российском информационном пространстве, чтобы продвигать интересы всего армянства, но посредством авторитетной российской телевизионной площадки и известных масс-медиа этой страны. Армянский агитпроп всегда пытается использовать каждую возможность, чтобы пускать пыль в глаза международному сообществу и дезинформировать массы, пользуясь предоставленной им российской телевизионной площадкой. Армяне не преминули использовать эту возможность и во время известных апрельских событий 2016 года, когда буквально в течение 4-х дней на всех ведущих СМИ распространяли армянскую версию событий, пытаясь выставить азербайджанскую сторону в качестве агрессора перед всем миром, опять-таки посредством российских СМИ. На тот период буквально во всех телевизионных передачах принимали участие исключительно армянские, или же проармянские эксперты. При этом игнорировались мнения противоположной стороны, азербайджанских экспертов просто не приглашали для участия ни в одной из этих передач, опять-таки благодаря засилью армян на руководящих должностях", - сказал политолог.

По его словам, такую же пропаганду армяне вели через российские СМИ в целях столкновения интересов России и Турции во время инцидента со сбитым самолетом.

Именно тогда армяне пустились во все тяжкие, пытаясь убедить россиян в том, что мол Турция - враг русского народа и прочее.

К несчастью армян, российская аудитория не поддалась их провокациям, а руководство страны сделало правильные шаги для сохранения добрососедских связей с сильным государством в регионе. Разумеется, это всего лишь один-два примера, подтверждающих лживую политику армянства, и я думаю, что армяне продолжат ее и в будущем, пытаясь использовать любые возможности для продвижения их гнусных планов, посредством российских СМИ", - сказал наш собеседник.

Политолог не исключил, что в дальнейшем армяне, задействованные в СМИ, могут использовать информационную площадку России даже против самих русских.

Матанат Насибова