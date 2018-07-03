Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство системы водоснабжения в Агдаше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по завершению строительства систем водоснабжения и канализации в городе Агдаш.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства систем водоснабжения и канализации в Агдаше из суммы, указанной в подпункте 1.48.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено 22 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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