Президент Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование покушения на главу Гянджи Эльмара Велиева.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности страны, опубликованном в среду.

В заявлении отмечается, что покушение на Велиева было совершено в 20:30 во вторник, когда он выходил из здания Исполнительной власти Гянджи в сопровождении охранника Гасыма Ашбазова. Неизвестный открыл по ним огонь, в результате чего Велиев и Ашбазов получили ранения различной степени тяжести.

"Преступником оказался житель Гянджи Юнис Сафаров, 1983 года рождения. Он был схвачен и обезоружен оказавшимися на месте сотрудниками полиции. По факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3 и 120.7. (покушение на убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей или общественного долга), а также 228 (незаконное приобретение оружия). Кроме того, создана следственно-оперативная группа, собранная из опытных сотрудников прокуратуры, МВД и СГБ.

Потерпевшие Эльмар Велиев и Гасым Ашбазов госпитализированы и получают специализированную медицинскую помощь, их состояние обнадеживающее. По делу продолжаются оперативно-розыскные и другие следственные действия. Меры, предпринимаемые в рамках расследования дела, находятся под личным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в совместном заявлении ведомств.