Президент Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование покушения на главу Гянджи
Президент Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование покушения на главу Гянджи Эльмара Велиева.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности страны, опубликованном в среду.
В заявлении отмечается, что покушение на Велиева было совершено в 20:30 во вторник, когда он выходил из здания Исполнительной власти Гянджи в сопровождении охранника Гасыма Ашбазова. Неизвестный открыл по ним огонь, в результате чего Велиев и Ашбазов получили ранения различной степени тяжести.
"Преступником оказался житель Гянджи Юнис Сафаров, 1983 года рождения. Он был схвачен и обезоружен оказавшимися на месте сотрудниками полиции. По факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3 и 120.7. (покушение на убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей или общественного долга), а также 228 (незаконное приобретение оружия). Кроме того, создана следственно-оперативная группа, собранная из опытных сотрудников прокуратуры, МВД и СГБ.
Потерпевшие Эльмар Велиев и Гасым Ашбазов госпитализированы и получают специализированную медицинскую помощь, их состояние обнадеживающее. По делу продолжаются оперативно-розыскные и другие следственные действия. Меры, предпринимаемые в рамках расследования дела, находятся под личным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в совместном заявлении ведомств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Bakı-Sumqayıt yolunda aparılan təmir işləri bitib
İsti havalar kondisioner satışını artırdı
На главу ИВ Гянджи совершено покушение - ОБНОВЛЕНО
Azərbaycanda nadir quş tapıldı
Ураган "Фабио" у мексиканских берегов усилился
Новой программы помощи для Греции не будет
Легенда футбола жестко прошелся по симуляции Неймара
-
3 Июл. 01:42 14 265
-
3 Июл. 02:48 11 526
-
3 Июл. 04:04 9 609
-
3 Июл. 04:00 8 150
-
3 Июл. 08:55 6 568