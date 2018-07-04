У Монтенегро и Азербайджана большой потенциал для расширения сотрудничества - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Монтенегро и Азербайджан обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в разных сферах, сказала в интервью Trend министр экономики Монтенегро Драгица Секулич, передает Day.Az.

"Сотрудничество между м и Азербайджаном в сфере туризма является известным фактом благодаря крупным инвестициям Azmont Investments в проект Portonovi. В дополнение к туризму и энергетике, безусловно, существуют возможности для расширения сотрудничества и в других областях, таких как торговля, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука и образование и телекоммуникации", - сказала Секулич.

Министр считает, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро может быть еще больше расширено посредством реализации Соглашения об экономическом сотрудничестве и Соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиций.

"По итогам регулярно проводимых встреч между представителями Азербайджана и Монтенегро было согласовано, что обе страны будут поощрять инвестиционные возможности и развивать бизнес-среду посредством регулярных контактов между соответствующими учреждениями", - сказала Секулич.

Министр отметила, что, несмотря на большие объёмы инвестиций из Азербайджана в Монтенегро, товарооборот между двумя странами находится не на высоком уровне.

"На это, безусловно, влияет географическое расположение двух стран, расстояние между которыми может быть преодолено посредством улучшения связности и инфраструктуры. В этой связи имеются возможности для разработки проектов, представляющих взаимный интерес. Параллельно с этим нам необходимо совместно работать над установлением более тесных связей между компаниями обеих стран", - сказала министр.

Отметим, что Portonovi считается одним из крупнейших проектов, реализуемых на территории Монтенегро . Общая площадь проекта охватывает 26 гектаров, на которых будут находиться отели, рестораны, элитные виллы, дома, резиденции, спа-центры, бутики, яхт-клуб и другие объекты.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Монтенегро, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.