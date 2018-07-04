У Монтенегро и Азербайджана большой потенциал для расширения сотрудничества - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

4 июля 2018 07:55

Монтенегро и Азербайджан обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в разных сферах, сказала в интервью Trend министр экономики Монтенегро Драгица Секулич, передает Day.Az.

"Сотрудничество между м и Азербайджаном в сфере туризма является известным фактом благодаря крупным инвестициям Azmont Investments в проект Portonovi. В дополнение к туризму и энергетике, безусловно, существуют возможности для расширения сотрудничества и в других областях, таких как торговля, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука и образование и телекоммуникации", - сказала Секулич.

Министр считает, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро может быть еще больше расширено посредством реализации Соглашения об экономическом сотрудничестве и Соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиций.

"По итогам регулярно проводимых встреч между представителями Азербайджана и Монтенегро было согласовано, что обе страны будут поощрять инвестиционные возможности и развивать бизнес-среду посредством регулярных контактов между соответствующими учреждениями", - сказала Секулич.

Министр отметила, что, несмотря на большие объёмы инвестиций из Азербайджана в Монтенегро, товарооборот между двумя странами находится не на высоком уровне.

"На это, безусловно, влияет географическое расположение двух стран, расстояние между которыми может быть преодолено посредством улучшения связности и инфраструктуры. В этой связи имеются возможности для разработки проектов, представляющих взаимный интерес. Параллельно с этим нам необходимо совместно работать над установлением более тесных связей между компаниями обеих стран", - сказала министр.

Отметим, что Portonovi считается одним из крупнейших проектов, реализуемых на территории Монтенегро. Общая площадь проекта охватывает 26 гектаров, на которых будут находиться отели, рестораны, элитные виллы, дома, резиденции, спа-центры, бутики, яхт-клуб и другие объекты.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Монтенегро, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.

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