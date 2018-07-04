Эльмар Велиев сделал первое заявление после покушения

4 июля 2018 09:08

Глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев сделал первое заявление после покушения на свою жизнь.

Как передает Day.Az, Велиев сообщил Real TV, что чувствует себя нормально, и получает все необходимое лечение. Глава Гянджи отметил, что ранение оказалось легким, и он скоро вернется к работе.

Эльмар Велиев также поблагодарил всех, кому оказалось небезразлично состояние его здоровья.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az