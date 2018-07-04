Эльмар Велиев сделал первое заявление после покушения
4 июля 2018 09:08 1 352
Глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев сделал первое заявление после покушения на свою жизнь.
Как передает Day.Az, Велиев сообщил Real TV, что чувствует себя нормально, и получает все необходимое лечение. Глава Гянджи отметил, что ранение оказалось легким, и он скоро вернется к работе.
Эльмар Велиев также поблагодарил всех, кому оказалось небезразлично состояние его здоровья.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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