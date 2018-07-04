Азербайджанская армия отрабатывает совместные действия на сложном рельефе - ФОТО - ВИДЕО

Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе совещания поэтапно и по времени были проработаны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.

В штабах были уточнены задачи, оценена обстановка, приняты решения и даны соответствующие указания войскам.

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