Азербайджанская армия отрабатывает совместные действия на сложном рельефе - ФОТО - ВИДЕО

4 июля 2018 12:29

Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе совещания поэтапно и по времени были проработаны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.
В штабах были уточнены задачи, оценена обстановка, приняты решения и даны соответствующие указания войскам.

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В ходе учений азербайджанской армии были отработаны действия на макете местности

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