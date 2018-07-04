Азербайджанская армия отрабатывает совместные действия на сложном рельефе - ФОТО - ВИДЕО
4 июля 2018 12:29 165
Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе совещания поэтапно и по времени были проработаны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.
В штабах были уточнены задачи, оценена обстановка, приняты решения и даны соответствующие указания войскам.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
12:46 90
Роберта Кочаряна могут арестовать
-
3 Июл. 14:43 9 940
-
3 Июл. 21:32 8 456
-
3 Июл. 23:18 8 321
-
3 Июл. 19:47 7 946
-
3 Июл. 16:25 6 899