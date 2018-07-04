Саргсян на фоне развала Армении, может снова выйти на арену - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Российские СМИ в последнее время периодически пишут о том, что революция в Армении была заранее спланированной игрой, главными исполнителями которой были экс- президент Серж Саргсян и нынешний премьер Пашинян.

По факту, в результате этой государственной авантюры, с поддержки Запада, на смену одного коррупционера в верхних эшелонах власти, пришел другой.

К тому же,ереванские СМИ сами отмечают, что с приходом нового правительства никаких положительных изменений в социально-экономическом отношении не происходит, что население разочаровано в своем выборе, а главное - просвета из этого положения пока не видно.

В свою очередь, отмечая эти и многие другие факты, российские СМИ не исключают договоренности между Саргсяном и нынешним правительством Армении, полагая, что экс-политик сможет легко ввернуться к власти, продолжив вести двойную игру.

Относительно такого возможного варианта событий в беседе с Day.Az, своим мнением поделился известный, российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

Политолог считает, что в Армении не было никакой революции, хотя многим гражданам этой страны хотелось бы в это верить.

"Ранее я уже говорил о том, что в этой стране одну "микросхему" власти аккуратно вынули из системного блока и вставили туда другую. Простым армянским гражданам, которым всё надоело и хочется жить лучше, увы не повезло. Они теперь будут жить даже хуже, чем при Серже Саргсяне, и достаточно скоро это поймут, так как изъятыми, в телевизоре, у генерала Григоряна консервами сыт не будешь.

Очевидно, что до предела независимый Никол Пашинян, с учётом высокой концентрации власти при Саргсяне, никогда бы не стал депутатом армянского парламента, если бы не отмашка самой действующей власти. И его политическая структура "Елк" никогда бы не была сформирована как парламентская фракция, если бы не согласие бывшего президента и премьер-министра Саргсяна. Думаю, что это даже не временная договорённость, а взаимодействие политических партнёров. То есть, до настоящего времени Пашинян является, если так можно выразиться "просаргсянским" деятелем. И пока не тронуты деньги, и недвижимость лично Саргсяна, нас будет сложно убедить в обратном. Отсюда, нельзя исключать, что Серж Саргсян продолжает, во многом, направлять события в стране, но уже опосредованно. К тому же, одной формальной борьбы с коррупционерами на страницах и экранах СМИ, слишком мало. Надо, чтобы изъятые деньги прямо шли на счета тем людям, которые ещё совсем недавно поддерживали протест Пашиняна на улицах Еревана, и других городов. Им, не нужна такая борьба с коррупцией, которая не приносит никаких доходов и не обещает повышения уровня жизни. Другими словами, Саргсян не просто подыграл Пашиняну, заметим, кстати, что и с перевыборами парламента тема вдруг как-то осела, улеглась. На этом же фоне, мы видим усиление контактов власти РА с Западом и уже напрямую с Вашингтоном. Не исключаю, что такой вектор уже сам по себе способен обострить обстановку на Южном Кавказе, так как обозначает вероятность того самого хаоса, который прогнозировался сразу же после ротации в кресле премьер-министра Армении.

И не только на этом одном посту, так как список соратников Пашиняна говорит сам за себя: это явно не пророссийские деятели. Серж Саргсян наверное, ждёт такого же развития обстановки, чтобы на фоне развала, снова предложить себя населению. Однако, внутри таких проектов всегда существует проблема. Это примерно то же самое, как с Горбачёвым, который однажды, после обрушения СССР, вдруг заявил себя кандидатом на пост президента Российской Федерации", - напомнимл российский политолог, отметив, что ненависть населения, которое не получит в итоге ничего, мгновенно распространится на всех участников спектакля, тем более исполнителей главных ролей.

Матанат Насибова