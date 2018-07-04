МИД Азербайджана обвинил армянских военнослужащих в систематических убийствах мирных жителей

Убийство армянскими вооруженными силами мирных жителей не является случайностью, а носит систематический характер и является государственной политикой, включенной в учебный процесс вооруженных сил.

Об этом говорится в обращении главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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