МИД Азербайджана обвинил армянских военнослужащих в систематических убийствах мирных жителей
4 июля 2018 15:37 175
Убийство армянскими вооруженными силами мирных жителей не является случайностью, а носит систематический характер и является государственной политикой, включенной в учебный процесс вооруженных сил.
Об этом говорится в обращении главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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