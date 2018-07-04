МИД Азербайджана назвал военной авантюрой размещение внутренних войск Армении на оккупированных территориях

В армянских СМИ со ссылкой на решение правительства приводится информация о размещении соединений внутренних войск Армении на оккупированных азербайджанских территориях.

Об этом в среду сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот шаг нового правительства Армении - военная авантюра и служит обострению ситуации.

"В нарушение международного права большая часть личного состава и техники вооруженных сил Армении сосредоточена на оккупированных территориях Азербайджана. Размещение внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана наглядный показатель плачевного положения армянской армии и серьёзных проблем в комплектации её личного состава", - сказал Гаджиев.

Наряду с этим, сказал Гаджиев, популистское руководство Армении, столкнувшееся с серьёзными трудностями в решении социально-экономических проблем страны, путём нагнетания такого рода напряжённости и военной риторики пытается манипулировать общественным мнением и сохранить свой рейтинг.

"Вместо того, чтобы вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, Армения размещает соединения внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана, это в очередной раз открыто демонстрирует, что Армения страна-агрессор и официальный Ереван не заинтересован в урегулировании конфликта путём переговоров", - сказал глава пресс-службы.

По словам Гаджиева, ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Армении.

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