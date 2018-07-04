Ведущие государства должны принудить Армению к выполнению резолюций СовБеза ООН - ПАКИСТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Пакистан заинтересован в укреплении партнерских связей с Азербайджаном и продолжает поддерживать справедливую позицию Баку в вопросе урегулирования карабахской проблемы.

Об этом сказал Day.Az , директор Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы Пакистан-ШОС, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

Он отметил, что Баку и Исламабад демонстрируют двусторонние дружественные связи, основанные на взаимном уважении и братстве.

"Особенность отношений между нашими странами, в том, что Азербайджан и Пакистан готовы к долгосрочному и эффективному сотрудничеству в различных сферах, и стратегическому партнерству, которое основано на национальных интересах наших государств. Азербайджан с каждым годом укрепляет свой имидж ведущего государства на Южном Кавказе, усиливает экономическую мощь и военно- технический потенциал, что выдвигает страну в лидеры региона.

В силу грамотной государственной политики, Азербайджан достиг значительных успехов в военной сфере, этот факт продемонстрировали результаты апрельских событий 2016 года в Агдеринском, Физулинском и Джабраильском направлениях, а также в мае текущего года в Нахчыване.

Пакистан всецело поддерживает справедливую позицию Баку в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и выступает за территориальную целостность и нерушимость азербайджанских границ, и считает необходимым выполнение Арменией принятых резолюций СовБеза ООН, требующих безоговорочную деоккупацию захваченных территорий.

Агрессивная политика Армении в отношении Азербайджана, несет угрозы и соседним странам по региону, и с этим фактом должны считаться в Ереване. Там должны понимать, что проблему Карабаха необходимо решать по законам международного права. Армения может выйти из политической изоляции и решить свои внутренние экономические проблемы, только в случае решения карабахской проблемы, за столом переговоров с Азербайджаном ", - сказал пакистанский политолог, отметив, что ведущие государства должны принудить страну - оккупанта к миру, и к освобождению захваченных азербайджанских территорий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова