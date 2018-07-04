Азербайджан представит на сессии ПА ОБСЕ проект резолюции по развитию транспортных сетей

Группа депутатов во главе с вице-спикером Милли Меджлиса (парламента), руководителем азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Бахар Мурадовой 6 июля примет участие в ежегодной сессии организации в столице Германии Берлине, говорится в сообщении Милли Меджлиса, распространенном в среду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В составе делегации - вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Ульвия Агаева, Таир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде.

На заседании постоянной комиссии структуры будет утверждена повестка сессии, заслушаны отчеты о деятельности спецпредставителей, рассмотрены предложения о внесении изменений в процедурные правила.

В комитетах организации будут обсуждаться вопросы по обязательствам ОБСЕ в военно-политической сфере, путям решения конфликтов, борьбе с терроризмом, климатическими изменениями, влиянию конфликтов на окружающую среду, развитию цифровых технологий, правам человека в чрезвычайных ситуациях, правам беженцев и мигрантов.

На сессии пройдут обсуждения по теме "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

На мероприятии азербайджанская сторона представит проект резолюции "Развитие транспортных сетей, в том числе укрепление взаимосвязей в регионе ОБСЕ посредством восстановления Великого шелкового пути".

На заседании также будет принят ряд резолюций.

Члены азербайджанской делегации выступят по обсуждаемым вопросам, выскажут свое мнение.

Визит завершится 13 июля.