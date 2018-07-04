Президент Ильхам Алиев: Выход из строя всей системы энергоснабжения из-за одной аварии вызывает очень серьезные вопросы

Выход из строя всей системы энергоснабжения из-за одной аварии вызывает очень серьезные вопросы.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на эфир государственного телеканала AzTV, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.

Глава государства отметил, что в результате аварии на Мингячевирской ТЭС в энергетической системе страны случились серьезные проблемы, но несмотря на это, электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

Добавив, что было подписано распоряжение о создании Госкомиссии по расследованию причин аварии, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что комиссия уже приступила к работе. Глава государства отметил, что ведомства профессионально выполнили поручение по оказанию помощи гражданам в ходе случившейся аварии, а также выразил благодарность гражданам Азербайджана за поддержку и понимание.

Отметив, что за последние 15 лет в энергетический сектор были вложены большие инвестиции, были построены новые электростанции, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что выход из строя всей системы энергоснабжения в результате одной аварии вызывает серьезные вопросы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этой связи должны быть приняты дополнительные меры и представлены дополнительные предложения. Глава государства дал серьезные указания по выявлению и наказанию виновных в случившемся.

Глава государства выразил благодарность России и Грузии за помощь, оказанную нашей стране в сложившейся ситуации.

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