Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должен быть подготовлен план мероприятий, чтобы в будущем защитить себя от аварий и их последствий

4 июля 2018 23:37

В Азербайджане должен быть подготовлен такой план мероприятий, чтобы в будущем мы смогли защитить себя от аварий и последствий, которые могут породить эти аварии.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.  

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az