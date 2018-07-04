Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должен быть подготовлен план мероприятий, чтобы в будущем защитить себя от аварий и их последствий
4 июля 2018 23:37 405
В Азербайджане должен быть подготовлен такой план мероприятий, чтобы в будущем мы смогли защитить себя от аварий и последствий, которые могут породить эти аварии.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.
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