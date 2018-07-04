Президент Ильхам Алиев - главе "Азерэнержи": Вам должно быть стыдно перед народом и страной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Глава государства открыл совещание вступительной речью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе совещания слово для доклада о текущей ситуации и причинах аварии было предоставлено главе ОАО "Азерэнержи" Этибару Пирвердиеву.

Этибар Пирвердиев: Уважаемый господин Президент, в связи с произошедшей в энергосистеме страны аварией я в первую очередь хочу выразить глубокую обеспокоенность и принести извинения Вам лично и всем потребителям. Кроме того, мы выражаем Вам благодарность за то, что Вы взяли под личный контроль ситуацию вокруг аварии на ТЭС.

За последние 15 лет под Вашим руководством в энергетической сфере ...

Президент Ильхам Алиев: Мы знаем, что было сделано в энергетической сфере за последние 15 лет. Ты скажи, в чем причины аварии? И почему страна погрузилась в темноту?

Этибар Пирвердиев: Я хотел бы представить данные по потреблению электроэнергии в период до 3 июля. Если смотреть на среднесуточные показатели потребления в июне, то в начале месяца они составляли 50-55 миллионов кВт/ч. А за последнюю неделю потребление выросло до 70-75 миллионов кВт/ч в сутки. На 40% внезапно ...

Президент Ильхам Алиев: Это не может быть причиной аварии. Кто-то связывает случившееся с жаркой погодой - есть страны, где еще жарче. И там такие аварии не происходят. А если и происходят, то энергосистемы этих стран не выходят из строя. Еще раз повторю: авария может случиться. Должны предприниматься - и предпринимаются - меры по устранению ее последствий. но выход из строя всей энергосистемы страны из-за одной аварии - это, мягко говоря, большая ошибка. Мы обладаем достаточными энергетическими мощностями, я отмечал это в своем вступительном слове. за последние 15 лет были построены электростанции общей мощностью до 2500 мегаватт. Мы экспортируем электроэнергию в зарубежные страны. Поэтому рост потребления в связи с жаркой погодой не мог быть причиной аварии.

Причины случившегося расследует комиссия. А вам должно быть просто стыдно перед народом и страной. Вы причинили большие трудности людям в эту жаркую погоду. Люди застряли в метро, старики, дети, женщины, больные, застряли в лифтах. А какой большой ущерб вы нанесли экономике? Если подсчитать только озвученный здесь ущерб Государственной нефтяной компании - уже серьезный экономический ущерб. Я выделил большие инвестиции в эту сферу. Ежегодно в Государственной инвестиционной программе предусматриваются большие средства на эти цели. Строятся новые электростанции. Строится станция "Шимал - 2". За последние 15 лет было построено 30 электростанций. Должна была быть выстроена такая система, чтобы из-за одной аварии не выходила из строя вся энергосистема страны. почему после аварии прекратили работать электростанции, построенные в Баку, Сумгайыте, регионах страны? Вы о причинах этого должны говорить. Должны объяснить это. А та информация, которую мне сейчас предоставляется - стояла жаркая погода, выросло потребление - она меня категорически не может удовлетворить. Садитесь.

Снова повторяю, Ягуб Эйюбов, этот вопрос должен быть очень серьезно расследован. О причинах первой, и особенно второй аварии мне должно быть доложено в кратчайшие сроки.