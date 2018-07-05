Президент Ильхам Алиев: Все виновные в аварии на ТЭС в Мингячевире должны быть наказаны

5 июля 2018 00:00

Все виновные в аварии на подстанции "Азербайджанская теплоэлектростанция" в Мингячевире лица должны быть установлены и наказаны.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az