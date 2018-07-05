Президент Ильхам Алиев поручил установить генераторы во всех больницах и станциях метро

Нужно рассмотреть вопрос установки генераторов на стратегических объектах Азербайджана, в первую очередь в больницах и метро.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.

"Министр здравоохранения сейчас докладывал, что во всех больницах работали генераторы. По имеющейся у меня информации, это неправда. В некоторых больницах генераторы не работали, или отсутствовали, или не были подключены, или же находились в нерабочем состоянии. Поэтому, вы должны провести серьезную проверку и доложить - и мне, и комиссии - о рабочих генераторах в больницах по всей стране", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в метрополитене генераторы отсутствуют. "Считаю, что это очень удручающий факт. В кратчайшие сроки подготовьте предложения по установке генераторов на всех станциях, чтобы при появлении каких-либо проблем с энергией люди не испытывали неудобств", - подчеркнул Президент Азербайджана.