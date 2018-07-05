Президент Ильхам Алиев выразил благодарность гражданам Азербайджана за поддержку, понимание и гражданскую солидарность

Хочу выразить благодарность гражданам Азербайджана за оказанную поддержку, понимание и гражданскую солидарность во время произошедшей на подстанции Азербайджанской ТЭС аварии, которая привела к серьезным проблемам в системе энергоснабжения.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.

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