Президент Ильхам Алиев выразил благодарность гражданам Азербайджана за поддержку, понимание и гражданскую солидарность
5 июля 2018 00:32 119
Хочу выразить благодарность гражданам Азербайджана за оказанную поддержку, понимание и гражданскую солидарность во время произошедшей на подстанции Азербайджанской ТЭС аварии, которая привела к серьезным проблемам в системе энергоснабжения.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергосистеме страны.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
4 июля 21:11 1 351
Европарламент принял резолюцию по Азербайджану
4 июля 21:11
Европарламент принял резолюцию по Азербайджану
4 июля 20:15
Азербайджан может открыть торговый дом в Пакистане
4 июля 20:12
Начались продажи легендарной Nokia 8110 из «Матрицы»
4 июля 19:59
В Александрии нашли гигантский загадочный гроб
4 июля 19:37
В Баку автобусы перешли на обычный режим работы
4 июля 18:48
В Турции объявлены окончательные итоги выборов
-
4 Июл. 13:22 13 746
-
4 Июл. 09:57 12 887
-
4 Июл. 12:54 11 421
-
4 Июл. 14:23 10 426
-
4 Июл. 09:59 7 352