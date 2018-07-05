Шамиль Айрым: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям
Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться еще больше, сказал депутат турецкого парламента (азербайджанец по происхождению) Шамиль Айрым. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Айрыма, он приложит максимум усилий для укрепления отношений между двумя братскими странами.
"Как и ранее Турция будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям, и, в том числе, в решении нагорно-карабахского конфликта", - сказал депутат, добавив, что вопрос решения нагорно-карабахского конфликта всегда будет в центре его внимания.
"Всем известно, что армянское государство является оккупантом, и оно должно безоговорочно освободить захваченные азербайджанские земли", - сказал Айрым.
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