Шамиль Айрым: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям

Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться еще больше, сказал депутат турецкого парламента (азербайджанец по происхождению) Шамиль Айрым. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Айрыма, он приложит максимум усилий для укрепления отношений между двумя братскими странами.

"Как и ранее Турция будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям, и, в том числе, в решении нагорно-карабахского конфликта", - сказал депутат, добавив, что вопрос решения нагорно-карабахского конфликта всегда будет в центре его внимания.

"Всем известно, что армянское государство является оккупантом, и оно должно безоговорочно освободить захваченные азербайджанские земли", - сказал Айрым.

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