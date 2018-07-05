Европа хлопнула дверьми перед Арменией - Армяне снова обломались

Европейский парламент проголосовал за одобрение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Депутаты Европарламента поддержали соглашение 573 голосами "за", 50 голосами "против" при 45 воздержавшихся.

Документ содержит 1221 страницу.

До сих пор соглашение было ратифицировано парламентами Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Румынии и Польши.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года на пятом саммите программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе.

В резолюции, одобренной вместе с соглашением 598 голосами "за" и 52 голосами "против", отмечается, что новое соглашение о партнерстве не является конечной точкой в плане сотрудничества между ЕС и Арменией, но является инструментом для содействия внутренних реформ и их реализации.

Депутаты Европарламента призывают Армению добиться значительного прогресса в отношении проведения выборов, независимости судебных органов, борьбы с коррупцией, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления олигархическим контролем, а также в отношении свободы СМИ.

Эффективное осуществление этих ключевых реформ может открыть дальнейшие перспективы сотрудничества, в том числе открытие диалога по либерализации визового режима, говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента сожалеют о том, что соглашение не может включить снятие тарифных барьеров из-за членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Однако, они подчеркивают, это не мешает ЕС быть основным торговым партнером Армении и первым донором, тем самым демонстрируя, что ЕС не ожидает, что его партнеры будут пользоваться более глубокими отношениями с ЕС за счет своих отношений с третьими странами.

Они также призывают Европейскую комиссию проконтролировать, чтобы помощь Армении не была направлена на сектора экономики, затронутые российскими санкциями.

Государство кривых зеркал

Депутаты Европарламента приветствуют граждан Армении в связи с недавним мирным переходом власти и приветствуют сдержанность, проявленную правоохранительными органами, несмотря на то, что некоторые необоснованные аресты мирных демонстрантов вызывают обеспокоенность. Они поздравляют Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и рассчитывают на расширение сотрудничества.

"Мы призываем Армению к борьбе с коррупцией и реформированию избирательной базы в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссией", - заявил докладчик Ласло Токес.

Открыть границы и закрыть АЭС

Подписанное в ноябре прошлого года в Брюсселе соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС призвано заменить действующее с 1999 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Официальный Ереван экстрагирует и заявляет, что, оказывается, "соглашение поднимает политические и экономические отношения с Европой на качественно новый уровень" - по крайней мере, таковы уверения замминистра иностранных дел Карена Назаряна.

По его словам, соглашение хотя и не называется ассоциативным, однако в политической части почти повторяет содержание прежнего, не подписанного, документа.

Экономическая его часть сильно отличается, однако охватывает практически все сферы - от здравоохранения до энергетики Армении.

Соглашение, за вычетом раздела о глубокой и всеобъемлющей торговле, во многом повторяет Договор об ассоциации, который Армения и Евросоюз подготовили в 2013 году.

Сохраняется режим преференциального экспорта армянских товаров GSP+ (соглашение не требует его сворачивать).

Армении ничего не обещали: путь в Европу лежит через энергетический крючок ЕС.

Армения также обязуется составить график закрытия Мецаморской атомной станции (правда, никаких конкретных сроков не называет).

После соответствующих указаний премьер-министра Никола Пашиняна армянский официоз начал разворачивать перед СМИ страны и обывателями радужную картину с многочисленными завираниями - вроде как Европарламент вовсе и не требует закрытия АЭС, а только лишь уповает на "принципы партнерства, взаимных интересов, прозрачности и предсказуемости". А это сотрудничество, в свою очередь, согласно выверенной лжи официального Еревана, предполагает в том числе принятие "дорожной карты" по безопасному выводу из эксплуатации АЭС.

"Речь в документе о плане действий, а не о закрытии АЭС, так как в соглашении нет каких-либо формулировок о закрытии станции", - сказал Назарян.

Наглая, примитивная ложь. В документе четко и вполне конкретно, без всяких лазеек для досужих вымыслов и финтов ушами указывается, что Европа заинтересована в приостановке Мецаморской АЭС.

Весьма дипломатическое выражение "заинтересовано" в переводе на суржик армянской политики означает, что Евросоюз требует незамедлительной остановки старой, обветшалой и превратившейся в потенциальную бомбу замедленного действия для всего региона станции.

Армяне же настаивают, что для выведения гарантированной мощности заменой может стать лишь соответствующая гарантированная мощность. Кроме того, Ереван слезно жалуется, что за последние 7-8 лет правительство никак не может изыскать необходимые для строительства новой АЭС средства и поэтому в "дорожной карте" должно быть четко прописано: если средств найдено не будет, речи о выведении из эксплуатации АЭС быть не может.

О Карабахе: противоречий нет

Несмотря на титанические усилия Армении, Евросоюз и Европарламент остались верны принципам международного права и в очередной раз заявили, что государственные границы и суверенитет Азербайджана нерушимы.

В 5-м пункте соглашения указывается, что принципы договора в силе исключительно внутри границ Евросоюза и Армении: оккупированный армянами Нагорный Карабах и другие территории Азербайджана никоим образом, ни под каким предлогом не могут быть расценены как зона влияния или юрисдикции Армении.

Евросоюз предупредил армян, что они должны забыть об утопической мечте экспорта товаров, а также каких-либо продуктов сельскохозяйственной, промышленной, кустарной и т.д. деятельности в ЕС.

Смена ориентации: в очередной раз

До подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС оппоненты сомневались в возможности совмещения сотрудничества с двумя интеграционными структурами - ЕС и ЕАЭС.

Жизнь показала, что сомнения не лишены оснований: соглашение стало реальностью, пройдя до этого все этапы политизированного скептицизма.

С Россией у Армении союзнические отношения, с ЕС - якобы партнерские. Так что говорить о комплементарном курсе внешней политики Никола Пашиняна - нонсенс. Армения хоть и уверяет Москву, что продолжит развивать союзнические отношения с Россией, в то же время углубляет свое "партнерство и диалог" с ЕС, точнее, набирает обороты кампания по сбору геополитических объедков с барского европейского стола.

Вопреки клятвенным заверениям Еревана о "нерушимости вековой дружбы с Россией", Армения не собирается переходить от политики "или-или" к политике "и-и", свидетельством чему являются до сих пор звучащие требования армянских политиков, вконец опустившихся до глубин маржинализма, о смене внешнеполитического курса, пересмотра ориентиров и вящей необходимости нового выбора "старшего брата".

Евросоюз сделал свой ход, помахав пряником "сотрудничества" перед Арменией, желая во что бы ни стало оборвать пока очень крепкие связи между Москвой и Ереваном.

А что касается нас...

Сотрудничество в том или ином интеграционном формате вовсе не означает, что страна обязана превратиться в заложника того или иного интеграционного процесса. Нет, такой процесс предполагает равноправное партнерство и именно по этой причине Азербайджан, не торопясь, избегая скоропалительных решений, а самое главное - сохраняя верность своим принципам абсолютной, тотальной независимости во внешней политике, строит отношения с Евросоюзом.

Отношения Баку и Брюсселя основаны на взаимном уважении интересов, на понимании недопустимости прессинга западных институтов в какой-либо форме - и это есть настоящее сотрудничество, а не раболепствующее лакейство Еревана, ярко выраженной в холуйском хоре новоявленных "западников" стана Пашиняна.

В отличие от Армении, Азербайджан дорожит отношениями как с Западом, так и с Россией, Ираном и Турцией.

Особенно - в свете последних тектонических сдвигов на шахматной доске Южного Кавказа - с стратегическим партнером Россией.

Потому и возникает резонный вопрос: так неужели Москва в очередной раз проглотит горькую пилюлю дипломатического, политического и экономического поражения в геополитическом, а также глобальном противостоянии в постсоветском пространстве?

Ход за Россией.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az