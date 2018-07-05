Почему Роберт Кочарян не получил повестку для вызова на допрос

5 июля 2018 11:23

В Армении царит большая радость по случаю того, что в рамках возбужденного в связи с событиями 1 марта уголовного дела отправлена повестка для вызова на допрос экс-президенту Роберту Кочаряну.

Именно это обстоятельство сильно обрадовало граждан Армении. Однако во всем этом были также вызывающие озабоченность события, о которых армяне пока молчат. Дело в том, что Кочаряну отправили повестку посредством ЗАО "Айпост".

Роберта Кочаряна могут арестовать

Что это означает? Любой армянин знает, какой позорной организацией является "Айпост". Армянская пресса не раз писала об их позорной деятельности. Де-юре "Айпост" принадлежит аргентинскому армянину, бизнесмену с сомнительной репутацией Эдуардо Эрнекяну. Де-факто этот бардак принадлежит самому Кочаряну. И вот "Айпост" уже два дня не может доставить повестку до места назначения.

Как бы там ни было, руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян говорит, что они какой-либо повестки не получали. Таковы фактические обстоятельства вызывающих озабоченность событий.

О том, что отправленные посредством "Айпоста" посылки, письма и уведомления не доходят до адресатов, известно всем. А если о чем-то всем известно, то об этом должна знать также следственные органы Армении. То есть следственные органы, зная о деятельности ЗАО "Айпост", а также о том, что "Айпост" фактически принадлежит Роберту Кочаряну, отправляет ему повестку именно посредством "Айпоста".

Многие в Армении думают, что это очевидный саботаж и в шутку предлогают отказаться от услуг "Айпоста", и отправить Кочаряну повестку посредством почтовых операторов FEDEX или хотя бы "Почты России". Но в первом случае у следственных органов будут определенные финансовые проблемы, поскольку услуги FEDEX довольно дороги, а в случае "Почты России" повестка дойдет с небольшим опозданием, однако доставка будет гарантирована.

Садиг Ахмедов

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