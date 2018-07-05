Почему Роберт Кочарян не получил повестку для вызова на допрос

В Армении царит большая радость по случаю того, что в рамках возбужденного в связи с событиями 1 марта уголовного дела отправлена повестка для вызова на допрос экс-президенту Роберту Кочаряну.

Именно это обстоятельство сильно обрадовало граждан Армении. Однако во всем этом были также вызывающие озабоченность события, о которых армяне пока молчат. Дело в том, что Кочаряну отправили повестку посредством ЗАО "Айпост".

Что это означает? Любой армянин знает, какой позорной организацией является "Айпост". Армянская пресса не раз писала об их позорной деятельности. Де-юре "Айпост" принадлежит аргентинскому армянину, бизнесмену с сомнительной репутацией Эдуардо Эрнекяну. Де-факто этот бардак принадлежит самому Кочаряну. И вот "Айпост" уже два дня не может доставить повестку до места назначения.

Как бы там ни было, руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян говорит, что они какой-либо повестки не получали. Таковы фактические обстоятельства вызывающих озабоченность событий.

О том, что отправленные посредством "Айпоста" посылки, письма и уведомления не доходят до адресатов, известно всем. А если о чем-то всем известно, то об этом должна знать также следственные органы Армении. То есть следственные органы, зная о деятельности ЗАО "Айпост", а также о том, что "Айпост" фактически принадлежит Роберту Кочаряну, отправляет ему повестку именно посредством "Айпоста".

Многие в Армении думают, что это очевидный саботаж и в шутку предлогают отказаться от услуг "Айпоста", и отправить Кочаряну повестку посредством почтовых операторов FEDEX или хотя бы "Почты России". Но в первом случае у следственных органов будут определенные финансовые проблемы, поскольку услуги FEDEX довольно дороги, а в случае "Почты России" повестка дойдет с небольшим опозданием, однако доставка будет гарантирована.

Садиг Ахмедов