Пашинян забыл про сделанные ранее призывы и обещания

По мнению ряда армянских экспертов, самый большой противник Никола Пашиняна сегодня - не саргсяновская РПА, не олигархия и не его недоброжелатели. Самый большой враг премьер-министра Никола Пашиняна теперь - сделанные ранее призывы и обещания.

В бытность свою оппозиционером и депутатом он боролся против всевозможных явлений, говорил приятные толпе вещи, но как только стал носителем власти, осознал, что одних слов мало, нужно также аргументировать и понимать их пользу и вред. Он может и понял, но армяне не забыли его слова и периодически напоминают ему о них.

Например, вопрос обязательной накопительной системы в Армении как-нибудь переварили. А теперь актуален вопрос красных линий. Многие наивные интересуются, когда будут сняты злополучные "красные линии" и регуляторы скорости. Даже нашлись журналисты, которые официально, в письменной форме обратились в правительство, ожидая ответ на этот вопрос. А там пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян удивленно похлопал глазами и спросил, когда это премьер-министр говорил о ликвидации "красных линий", он не помнит, чтобы Пашинян говорил подобное.

Как это здорово - ничего не помнить. Это сразу избавляет от всех забот. Плохо только, что это заразительно. То есть, если ты о чем-то не помнишь, это еще не означает, что другие забыли тоже. А эти злопамятные другие помнят очень многое. Они даже могут доказать, что в первый раз Пашинян 24 марта 2014г. выступил с трибуны парламента и однозначно потребовал стереть "красные линии". Теперь иди и доказывай обратное. Так что правильно будет предстать с повинной. Никол, хочет он этого или нет, в один прекрасный день пересечет эту красную линию.

Или другой пример. Известно, что по делу 1 марта в качестве обвиняемого вовлечен экс-министр обороны Армении, генерал-полковник Микаел Арутюнян, по 1-й части 300.1-й статьи Уголовного кодекса РА за то, что с предварительного согласия с другими лицами он провалил конституционный строй.

Как пишут армянские СМИ, сразу после этого юристы с удивлением констатировали, что примененной в случае Арутюняна статьи в Уголовном кодексе 2008г. не было, эта статья была внесена в УК лишь в 2009г. Следовательно, как могут возбудить уголовное дело, если есть конституционное положение - "лицо не может быть обвинено и осуждено за преступление, которое в тот момент не считалось преступлением".

То есть получается, что для ныне действующих властей Армении преподнесение общественности каждодневной криминальной "пищи" стало настолько важным делом, что они особенно не стараются разобраться с требованиями основного закона страны. Они вряд ли не знают о существовании такого противоречия. Но почему это должно быть препятствием, если цель - не столько утверждение законности, сколько демонстрация результатов. И то, что в одном случае можно называть преступной поспешностью, в другом случае - всего лишь обычный подход игнорировать закон и право, поскольку справедливым нужны виновные, а виновных можно придумать, если они не появляются добровольно.

Такова пашиняновская Армения.

Садиг Ахмедов