Никол Пашинян пошел против Гагика Царукяна

В парламенте Армении состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для обсуждений нового Избирательного кодекса. И чтобы оно хоть чем-то ознаменовалось, участники решили превратить его в спор. И поскольку для этого был тысяча и один повод, дашнаки из АРФД сразу перешли к делу и атаковали блок "Царукян".

Как пишут армянские СМИ, представляя предложения АРФД, Армен Рустамян заметил, что в период предвыборной кампании нужно прекратить благотворительные акции, прекратить деятельность благотворительных организаций, названия которых так или иначе могут отождествляться с названиями участвующих в выборах партий и блоков.

Понятно, что царукяновцы должны были воспринять такое предложение как личное оскорбление, хотя в словах дашнака Армена конкретных адресатов не было. Испытавшие все муки закона "О благотворительности" представители блока теперь уже сталкиваются с новыми препятствиями, а без гуманитарных акций они никак не согласны идти на выборы.

Намек был настолько прозрачным, что не было никаких сомнений в том, что хотел запретить АРФД. А когда к ней примкнул блок "Елк" и предложил ужесточить это положение, будь то в Избирательном кодексе или в законе "О благотворительности", ситуация усложнилась еще больше.

Есть благотворительный фонд "Царукян", значит, одноименного блока быть не должно. "Пусть назовет иначе, разве в мире нет других названий? Пусть назовет именем своей тети", - потребовал Армен Рустамян.

Депутат от блока "Царукян" Сергей Багратян нанес дашнакам удар ниже пояса, заявив, что предложение АРФД - то же самое, если законом будет закреплено, что если дашнаки в какой-либо стране совершили террористический акт, то АРФД не должна участвовать в каких-либо выборах.

Но, как бы то ни было, а благотворительный фонд как раньше, так и сегодня остается главной козырной картой этого блока, его движущей силой. Как же иначе получить голоса избирателей и утверждать, что избирательных взяток не было? Другого варианта у блока пока нет, а выборы не за горами. Поэтому сегодня царукяновцы "дерутся" из-за каждого слова и буквы.

Вчера же произошел еще один случай, в котором засветилось имя Гагика Царукяна.

В армянском Олимпаване избили человека, во всяком случае, он так рассказал, когда его привезли в больницу, полицейским. Он назвал имена Гагика Царукяна, начальника его охраны Эдуарда Бабаяна, отметив также, что при этом присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям царукяновец Грачья Ростомян.

Как пишет армянская Lragir, Эдуарда Бабаяна успели задержать, но жена пострадавшего неожиданно заявила, что ее муж просто упал. Мол, муж поскользнулся и получил травмы от этого. И никаких претензий к Царукяну нет. Ростомян также уже успел заявить, что ничего не видел.

"Если можно поскользнуться и получить такие увечья, то мне нечего сказать", отметил глава полиции Валерий Осипян. Он сказал, что факт избиения был запротоколирован на основании показаний самого пострадавшего. "А что случилось потом, можете догадаться сами", - сказал он.

Что же случилось потом? Эта история дорого может стоить Гагику Царукяну и всей его команде. И вполне реально предположить, что Царукян либо подкупил, либо запугал жену пострадавшего Арутюнова. Скорее, подкупил, потому что слишком много сейчас на кону.

Уголовное дело на Царукяна, во-первых, может лишить его возможности баллотироваться на предстоящих выборах. А поскольку в блоке "Царукян" все строится на личности Царукяна, то его неучастие в выборах будет заранее означать фиаско всего блока.

Во-вторых, еще до выборов, если подтвердится участие Грачья Ростомяна при избиении, возникнет вопрос о его отставке. А поскольку нет никаких документов, по которым Царукяну предоставлены квоты в правительстве, под вопросом могут оказаться все три его министра. Два их них занимают самые "хлебные" позиции - энергетика и транспорт. И сразу освежится вопрос - на каком основании Царукяну предоставлены такие квоты?

В-третьих, Царукяну пришлось бы выбирать - подчиняться требованиям правоохранителей и явиться в полицию, или же сопротивляться "до последнего патрона". Не случайно в армянской прессе появились сведения, что Царукян на днях позвал своего соратника - "Цахика Рубо" - Рубена Геворкяна и, якобы, поручил собрать старых вояк.



При таких вероятных перcпективах - неучастие в выборах, отставки министров и вооруженное сопротивление - Царукян, скорее всего, согласился бы многое отдать, чтобы дело прекратилось. Сколько он готов был отдать, начальник полиции Валерий Осипян советует догадаться самим.



Чем бы ни завершилась эта история, очевидно, что срок привилегий Царукяну, которые он получил, проголосовав в парламенте за кандидатуру Никола Пашияна 2 и 8 мая, завершился.

Садиг Ахмедов