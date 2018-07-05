Провокации армянской стороны в оккупированном Карабахе должны обсуждаться на уровне Генассамблеи ООН

Провокационная деятельноcть армянской стороны на линии фронта наглядно показывает, что руководство этой страны намерено и дальше продолжить агрессивную политику в отношении Азербайджана.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде, отметив участившиеся нарушения режима прекращения огня подразделеними вооруженных сил Армении в различных направлениях фронта.

По его словам, сегодня есть большая необходимость в обсуждении сложившейся ситуации на оккупированных территориях Азербайджана в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке осенью этого года.

"Поведение армянской стороны показывает ее попытки уйти от переговорного процесса и неготовность к адекватному диалогу с Азербайджаном. Подобные действия руководства Армении направлены на то, чтобы и дальше сохранять положение статус-кво, что неприемлемо для Азербайджана. Полагаю, что в рамках предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет уделено достаточно серьезное внимание карабахской проблеме, а по итогам обсуждений выдвинуты конструктивные предложения и шаги в направлении ее урегулирования.

О том, что конфликт необходимо решать мирным путем на основе законов международного права, неоднократно отмечалось на уровне руководства этой международной структуры, что полностью соответствует тому, что многолетняя проблема может быть урегулирована на условиях восстановления территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ", - сказал парламентарий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова