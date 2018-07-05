Трехсторонняя ось Анкара-Баку-Москва поддерживает баланс отношений в регионе - МНЕНИЕ

Для поддержания безопасности региона очень важную значимость имеет баланс отношений между соседствующими государствами, и в этом смысле чрезвычайную важность представляет усиление формата трехсторонних связей.

Об этом сказал Day.Az турецкий политолог Сардар Кайа.

По его словам, формирование региональной оси Азербайджан-Турция-Россия имеет серьезное значение для развития торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия.

"Такая конфигурация имеет непосредственное отношение к процессам, происходящим на Южном Кавказе, и направлена на сохранение стабильности в регионе. Положительным фактом является потепление отношений между Турцией и Россией, что способствует интересам обеих стран.

С другой стороны, этот фактор - в интересах Азербайджана, так как Турция является его ближайшим стратегическим партнером и братской страной, а Россия - давним союзником в регионе.

На мой взгляд, на данный момент говорить о полноценной оси Россия-Турция-Азербайджан пока преждевременно, однако есть все предпосылки того, что именно этот формат станет более надежным и перспективным с точки зрения экономической целесообразности и выстраивания крепкого политического союза. У всех трех государств имеется серьезная экономичекая база и заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Это подтвердили и совместные проекты транспортного и энергетического значения, которые еще больше усилили вектор трехстороннего сотрудничества. Паралелльно стороны в состоянии решать и вопросы политического характера.

Перспективы такого регионального союза видятся многообещающими, особенно если взять во внимание экономические показатели всех трех сторон и их политические амбиции. Усиление региональной оси в торгово-экономической плоскости может привести к созданию единого транспортного и финансового коридора, что, в свою очередь, увеличит прибыль всех трех государств региона", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова