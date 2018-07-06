Военно-техническое сотрудничество Баку и Москвы необходимо для стабильности региона - РОССИЙСКИЙ АНАЛИТИК

Участившиеся разговоры в Армении о том, что ее членство в ЕАЭС не только не приносит для республики рыночных преимуществ, но и наоборот - не дает стране полноценно развиваться, подогревают антироссийские настроения в этой стране, несмотря на то, что именно Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Армении и одним из основных инвесторов в ее экономику.

Такое мнение высказал Day.Az ведущий аналитик "Центра политической информации" Владимир Саляев, комментируя растущие недовольства российской политикой в Армении и участившиеся призывы армянских политиков к выходу из ЕАЭС и развороту в западном направлении.

"Нарастание негативного отношения к ЕАЭС связано с тем, что при вступлении республики в экономический союз армянская сторона рассчитывала на более быстрое решение собственных экономических проблем за счет членства в интеграционном объединении, но этого не произошло.

Но я думаю, также не последнюю роль в подогревании антироссийских настроений сыграл приход к власти Никола Пашиняна, который ранее критически высказывался в отношении всех интеграционных проектов, инициированных российской стороной. Впрочем, новым армянским властям просто нужно идеологически оттолкнуться от прошлых политических сил, находившихся, как казалось многим, в более тесных отношениях с Россией.

Поэтому нынешний реверанс Армении в сторону интеграции с ЕС имеет скорее внутриполитическую необходимость, чем отражает реальное состояние экономических возможностей республики стать равноправным партнером для Европы. Полагаю, что европейская альтернатива для Армении не будет выгодней, чем уже существующий союз в рамках ЕАЭС и ТС, где, конечно, есть свои проблемы, которые нужно просто своевременно и коллективно решать. Проблемы есть и будут в других подобных интеграционных проектах - в том же Евросоюзе, например.

Но если Россия не требует коренных социальных и политических изменений от своих союзников, предлагает им большую свободу и ставит как можно меньше торговых барьеров, то западные партнеры непременно потребуют делегирования под жесткий контроль части экономических и политических свобод республики. Да, ЕАЭС еще молодая и далеко не идеальная структура, но она дает главные преимущества - свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что для Армении является весомым фактором экономического выживания. Между тем, именно благодаря этим свободам армянские мигранты, находящиеся в России, ежегодно отправляют на Родину, по официальным данным, 1,5 млрд долл., что составляет половину годового бюджета Армении.

Кроме того, Армения получает газ от России по существенно заниженной цене (на границе), что также благоприятным образом влияет на конкурентоспособность армянских товаров. В экономическом и военно-политическом плане Армения сильно зависит от России. Запад не предложит таких привилегий, тем более на какой-либо безвозмездной основе. Поэтому иллюзии т.н. "европейского выбора" могут стоить дорого для всей экономической, политической системы Армении, не говоря уже об обеспечении безопасности страны", - заявил Владимир Саляев.

Далее российский эксперт высказал мнение относительно растущих антироссийких настроений в Армении из-за усиления военно-технического сотрудничества с Баку.

"Обвинения армянской стороны в адрес России не обоснованны, по определенным факторам. Во-первых, если Азербайджан захочет приобрести оружие, то он это сделает в любом случае - в регионе достаточно конкурентов для российских оружейников. Поэтому для российского ОПК терять столь выгодные контракты с партнером, который платит "живыми" деньгами за продукцию, не имеет никакого смысла", - сказал ведущий аналитик "Центра политической информации", отметив, что российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество является одним из главных факторов стабильности в регионе.

Матанат Насибова