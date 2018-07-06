Военно-техническое сотрудничество Баку и Москвы необходимо для стабильности региона - РОССИЙСКИЙ АНАЛИТИК

6 июля 2018 07:00

Участившиеся разговоры в Армении о том, что ее членство в ЕАЭС не только не приносит для республики рыночных преимуществ, но и наоборот - не дает стране полноценно развиваться, подогревают антироссийские настроения в этой стране, несмотря на то, что именно Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Армении и одним из основных инвесторов в ее экономику.

Такое мнение высказал Day.Az ведущий аналитик "Центра политической информации" Владимир Саляев, комментируя растущие недовольства российской политикой в Армении и участившиеся призывы армянских политиков к выходу из ЕАЭС и развороту в западном направлении.

"Нарастание негативного отношения к ЕАЭС связано с тем, что при вступлении республики в экономический союз армянская сторона рассчитывала на более быстрое решение собственных экономических проблем за счет членства в интеграционном объединении, но этого не произошло.

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Но я думаю, также не последнюю роль в подогревании антироссийских настроений сыграл приход к власти Никола Пашиняна, который ранее критически высказывался в отношении всех интеграционных проектов, инициированных российской стороной. Впрочем, новым армянским властям просто нужно идеологически оттолкнуться от прошлых политических сил, находившихся, как казалось многим, в более тесных отношениях с Россией.

Поэтому нынешний реверанс Армении в сторону интеграции с ЕС имеет скорее внутриполитическую необходимость, чем отражает реальное состояние экономических возможностей республики стать равноправным партнером для Европы. Полагаю, что европейская альтернатива для Армении не будет выгодней, чем уже существующий союз в рамках ЕАЭС и ТС, где, конечно, есть свои проблемы, которые нужно просто своевременно и коллективно решать. Проблемы есть и будут в других подобных интеграционных проектах - в том же Евросоюзе, например.

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Но если Россия не требует коренных социальных и политических изменений от своих союзников, предлагает им большую свободу и ставит как можно меньше торговых барьеров, то западные партнеры непременно потребуют делегирования под жесткий контроль части экономических и политических свобод республики. Да, ЕАЭС еще молодая и далеко не идеальная структура, но она дает главные преимущества - свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что для Армении является весомым фактором экономического выживания. Между тем, именно благодаря этим свободам армянские мигранты, находящиеся в России, ежегодно отправляют на Родину, по официальным данным, 1,5 млрд долл., что составляет половину годового бюджета Армении.

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Кроме того, Армения получает газ от России по существенно заниженной цене (на границе), что также благоприятным образом влияет на конкурентоспособность армянских товаров. В экономическом и военно-политическом плане Армения сильно зависит от России. Запад не предложит таких привилегий, тем более на какой-либо безвозмездной основе. Поэтому иллюзии т.н. "европейского выбора" могут стоить дорого для всей экономической, политической системы Армении, не говоря уже об обеспечении безопасности страны", - заявил Владимир Саляев.

Далее российский эксперт высказал мнение относительно растущих антироссийких настроений в Армении из-за усиления военно-технического сотрудничества с Баку.

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"Обвинения армянской стороны в адрес России не обоснованны, по определенным факторам. Во-первых, если Азербайджан захочет приобрести оружие, то он это сделает в любом случае - в регионе достаточно конкурентов для российских оружейников. Поэтому для российского ОПК терять столь выгодные контракты с партнером, который платит "живыми" деньгами за продукцию, не имеет никакого смысла", - сказал ведущий аналитик "Центра политической информации", отметив, что российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество является одним из главных факторов стабильности в регионе.

Матанат Насибова

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