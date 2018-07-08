Мрачная дилемма Пашиняна: хочет уйти от Москвы, а Запад не готов ничего давать

Информационное поле Армении и аффилированные площадки напоминают сегодня болото, полное лягушек, внезапно разбуженное брошенным камнем. Гневные вопли, негодующий вой, вперемешку с испуганным поскуливанием - таков "вокальный" репертуар акул пера, ведущих и шоуменов, политологов и политиков. Что примечательно, мишенью этой яростно улюлюкающей гоп-компании неожиданно стала Россия, испокон веков всенародно почитаемая там, как заступница и благодетельница, а зачастую и единственный гарант существования маленького, но крайне амбициозного и зачастую агрессивного народа. Естественно, особенно усердствуют "прозападные" СМИ и, с позволения сказать, личности-русофобы, которым победа "бархатной революции" вдруг развязала языки.

Вы уже, наверное, догадались, что "камнем", разбудившим армянский и проармянский "жабовник", стали высказывания целого ряда российских политиков и общественных деятелей в пользу Азербайджана в контексте его вооруженного конфликта с Арменией, в том числе, в ходе экспертной конференции "Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе". Так, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев безапелляционно заявил, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана должны быть возвращены без каких-либо условий. Конечно, само по себе проявление столь явной поддержки со стороны известных и заслуженных российских политиков и общественных деятелей очень ценно. Хотелось бы, конечно, услышать нечто подобное из Кремля или МИД РФ, однако, еще, как говорится, не вечер...

В Армении же это событие сразу и однозначно восприняли как неожиданный "предательский" демарш Кремля, призванный, по меньшей мере, урезонить, приструнить Пашиняна. Менее оптимистичные "сценаристы" панически предрекают "благословение" Москвы на "заклание" Армении и т.н. "НКР" на "жертвенный алтарь" Анкары и Баку.

"Пусть в Москве не обольщаются особо - Армения прекрасно проживет без опостылевшей всем нам России, без ее политики кнута и пряника. К нам ведь и раньше поступали определенные импульсы с Запада о необходимости смены внешнеполитического курса. После революции эти импульсы лишь усилились.. у Армении развязаны руки...как бы скоро Ивану не пришлось кусать локти от досады, когда Армения, наконец, постучится в двери НАТО...", - хорохорится автор статьи, опубликованной armenianreport.com.

Между тем, очевидно, что у Москвы есть причины для недовольства Ереваном, и это еще мягко сказано. Дело в том, что, несмотря на вербальные проявления дружелюбия и обещания верности союзническим обязательствам в адрес Москвы, новоявленный премьер Никол Пашинян весьма отчетливо демонстрирует склонность к расширению отношений с Западом. Впрочем, Пашинян, никогда не скрывал своей неодолимой тяги к западным ценностям и образу жизни, что в современных геополитических реалиях, несомненно, означает "естественную" враждебность к России. Конечно, разом переориентировать Армению диаметрально - задача невыполнимая, однако постепенное нагнетание русофобских настроений ему вполне по плечу.

Понятно, что, в Москве он человек малоизвестный, а чистка, проводимая в госструктурах среди ставленников прежней власти, неизбежно приводит к тому, что в целом на смену пророссийским силам приходят прозападные. Более того, по данным многих российских СМИ, новая власть начинает притеснять российский бизнес, уже многие годы занимающий доминирующие позиции во многих ключевых отраслях экономики страны. На этом фоне с подачи околовластных пропагандистов отчетливо растет и ширится махровая русофобия в армянском обществе.

Примечательно другое. Не секрет, что сегодня Армения пользуется многочисленными преференциями со стороны РФ. Тут и газ по льготным ценам, и вооружения, и дешевые кредиты и широкий доступ армянской сельскохозяйственной продукции на гигантский российский рынок. Прикрути Москва хоть один из этих "краников", и Еревану не останется ничего другого, как молить "большого брата" о пощаде. Все упования русофобов на ЕС и НАТО, что называется, - сказки для бедных. Судьба наивных из числа бывших республик СССР и Восточного блока убедительно это подтверждает. Кроме того, Армения как страна-участница локального вооруженного конфликта не может и мечтать о членстве в Североатлантическом альянсе.

Помимо этого, прагматичный президент США Дональд Трамп сегодня ставит под вопрос саму целесообразность 5-й статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективный ответ всех членов альянса в случае агрессии против одного из них. По данным западных СМИ, к этой идее склоняются все больше стран-участниц, что очевидно найдет на днях свое отражение в ходе очередного саммита НАТО в Брюсселе. Кроме того, Трамп фактически склоняется к тому, чтобы военная защита Альянса была строго обусловлена финансовым участием стран-членов. Иными словами, по Трампу, экономически недееспособным странам, а Армения, априори входит в их число, в НАТО не место.

Тем не менее, в Ереване многие, и в том числе, представители власти, надувают, как говорится, щеки и делают громкие заявления по поводу альтернативы сотрудничества с Россией. Так, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян заявил на днях, что Армения готова покупать газ у Ирана, если Россия повысит цену. В обществе активно муссируется и тема выдворения российской военной базы в Гюмри и российских пограничников.

Пойдет ли Пашинян на разрыв с Москвой? Маловероятно. Любой, мало-мальски разумный человек на основании самого поверхностного анализа аналогичных событий последних лет придет к выводу, что, это не только бесперспективно, но и губительно для неверных "бывших". Запад, как в случае, например, с Украиной, вначале сулит золотые горы лишь для того, чтобы оторвать прежних союзников и сателлитов от Москвы, предоставляет щедрые кредиты, но быстро закрывает мошну, как только мосты бывают сожжены. Готова ли Армения голодать и мерзнуть за сомнительные принципы Никола Пашиняна? На что сможет рассчитывать она в военном противостоянии с Азербайджаном, если помощи НАТО гарантировано не будет? Ответ напрашивается сам собой: кусающий руку дающего будет лизать его же сапог, но уже пинающего.

Однако, безотносительно судьбоносного выбора Еревана Москва очевидно склоняется к тому, что первому категорически доверять нельзя. Необходимость присутствия на Южном Кавказе не оставляет ей иного выбора, как строить отношения с Азербайджаном на качественно новом, гораздо более высоком уровне. Что и подтверждает неожиданный демарш высоких гостей из Москвы, посетивших недавно отбитые во время апрельской войны оккупированные азербайджанские территории.

Как сообщается, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, известный своим большим влиянием, в том числе и в Кремле, произнес там пророческие слова: "Ось Москва-Баку - это часть более общей стратегии современной России, которая направлена на создание оси Москва-Тегеран и Москва-Анкара". Комментарии, как говорится, излишни.

Ровшан Мамедов