Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Одна из главных целей - воспитать в Азербайджане выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда

Одна из главных целей - воспитать в Азербайджане выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда.

Об этом говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам церемонии "SABAHın məzunu" ("Выпускник SABAH"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращение к участникам церемонии зачитал помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

"Дорогие выпускники группы SABAH, искренне поздравляю вас с завершением высшего образования. Сегодня вы, завершив обучение, являющееся главным этапом вашего индивидуального развития, вступаете в профессиональное развитие, которое является более важным периодом вашей жизни. Применяя на практике то, чему вы научились, вы увидите его плоды. Группы SABAH, создав в высших образовательных учреждениях новую и отличающуюся академическую атмосферу, воспитали грамотные, способные, самое главное - отвечающие требованиям рынка труда кадры. Стать выпускником, воспользовавшись созданными условиями, - это успех, который будет играть исключительную роль в вашем профессиональном развитии. Уверена, что каждый из вас, правильно используя эту возможность, займется желаемой профессиональной деятельностью.

Дорогие друзья, с уверенностью могу сказать, что образование, являясь стратегической и приоритетной сферой, всегда в центре внимания нашего государства", - говорится в обращении Мехрибан Алиевой.

В обращении также говорится, что в соответствии с Государственной стратегией развития образования в Азербайджане, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым в 2013 году, в стране был проведен ряд коренных реформ в образовательной сфере, и этот процесс продолжается и сейчас.

"Одной из наших основных целей является повышение качества преподавания в университетах и воспитание выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда. Беря за основу слова "Образование - будущее нации", во главе с руководством страны за последние годы мы смогли достигнуть ряда высоких показателей. Сегодня уровень грамотности в Азербайджане, можно сказать, обеспечен на 100 процентов. Такая среда в первую очередь предоставляет многочисленные возможности для вас, молодежи. Естественно, в последние годы наша страна развивается во всех сферах. Как сказал Президент Ильхам Алиев, мы должны сделать так, чтобы это развитие было устойчивым. Для того, чтобы достичь этого, молодежь должна быть грамотной. Несомненно, эта мысль определяет наши взгляды и цели на будущее.

Дорогая молодежь, успехи, достигнутые нашей страной в сфере образования, отнюдь неслучайны. Начиная с первых лет истории нашей государственности, образованию в Азербайджане уделяется особое внимание. В этот год, богатый знаменательными датами, мы отмечаем 100-летие Азербайджанской Демократической Республики", - говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана.

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