В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о 50-летии Сумгайытского государственного музыкального драматического театра. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В сентябре 2018 года исполняется 50 лет со дня создания Сумгайытского государственного музыкального драматического театра.

Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 50-летию Сумгайытского государственного музыкального драматического театра.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.