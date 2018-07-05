В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра
5 июля 2018 19:15 105
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о 50-летии Сумгайытского государственного музыкального драматического театра. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
В сентябре 2018 года исполняется 50 лет со дня создания Сумгайытского государственного музыкального драматического театра.
Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 50-летию Сумгайытского государственного музыкального драматического театра.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!