ВС Армении совершили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 разa, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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