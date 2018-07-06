МИД Азербайджана: Искусственное сохранение Арменией статус-кво создает серьезную напряженность

В обращении говорится, что 7 июля минует 25 лет с оккупации Агдере и близлежащих сел, входящих в состав Тертерского района Азербайджана.

"До начала военной агрессии Армении против Азербайджана Агдере являлся административным центром одного из пяти районов Нагорно-Карабахской Автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР. По последней переписи населения, проведенной СССР в 1989 году, в 14 селах района проживало 14 тысяч человек азербайджанского населения. По этому показателю Агдере по численности азербайджанского населения был одним из пяти административных районов после Шуши, входящих в состав НКАО. На этой территории есть богатые залежи каменного угля, известняка, месторождения меди и золота, свинца и цинка, здесь также расположена Сарсангская ГЭС над рекой Тертер. Территория района в 75 059 гектаров (44 процентов территории района) была покрыта лесными массивами, состоящими из редких и ценных пород деревьев. В результате оккупации, сопровождаемой полной этнической чисткой коренного азербайджанского населения Агдере было разграблено культурное наследие, принадлежащее азербайджанскому народу, разрушена инфраструктура. С целью умышленной арменизации во время реставрации был изменен стиль относящегося к XIII веку комплекса Гянджасар - одного из архитектурных произведений албанского христианского наследия, в связи с чем он представляется оккупантами как армянский памятник. Эти незаконные деяния являются продолжением политики фальсификации исторической реальности и изменения этнического состава Карабаха. Ярким примером этого процесса стало возведение памятника в связи со 150-летием переселения в Карабах в 1978 году 250 армянских семей из иранского города Марага в село Шырарх. Однако после начала оккупации Арменией этот памятник, напоминавший о том, что армяне появились на этой территории в недалеком прошлом, был уничтожен. Армения и созданный на оккупированных территориях Вымышленный режим за прошедшие 25 лет осуществляет незаконные деяния для разграбления богатств в Агдере. Природные минеральные ресурсы территории незаконно и беспощадно разворовываются. Не уделяется необходимого внимания для обеспечения технической безопасности остающегося под оккупацией Сарсангского водохранилища, что создает угрозу для многочисленных населенных пунктов Азербайджана, расположенных вдоль реки Тертер. Серьезное беспокойство в связи с Сарсангским водохранилищем отражено в резолюции ПАСЕ № 2085(2016).

Несмотря на то, что построенное в 1976 году Сасангское водохранилище предназначалось для водоснабжения проживающих в окрестностях людей и сельскохозяйственных объектов, после оккупации этих территорий Армения превратила водохранилище в средстве гуманитарного и экологического террора. Зимой Армения умышленно открывает водохранилище, чем создает условие для подтапливания территорий, а в жаркие летние месяцы, когда существует потребность в воде, не позволяет пользоваться этими ресурсами.

Как закреплено в четырех резолюциях СБ ООН, международное сообщество осуждает оккупацию азербайджанских территорий и требует немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных войск с захваченных азербайджанских территорий. И только безотлагательные шаги в этом направлении могут быть основанием для политического решения армяно-азербайджанского конфликта, и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные дома, в том числе, в Агдере, и близлежащие села.