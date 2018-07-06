Армяне требуют жестоко наказать генерала-головореза Григоряна

Адвокаты арестованного депутата, председателя Союза добровольцев "Еркрапа", генерала-головореза Манвела Григоряна сделали заявление о том, что арест является угрозой для его жизни.

Возникает ряд очевидных вопросов, которые требуют ответа.



Во-первых, почему все эти проблемы со здоровьем у Манвела Григоряна не мешали ему воровать в промышленных масштабах, превратившись в одного из самых богатых людей Армении? О том, насколько нагло он воровал, в том числе и у армянской армии, догадывались многие. Теперь же об этом знают все. И оправдания этому воровству нет и не будет.



Во-вторых, что предлагают его адвокаты? Отпустить Григоряна под домашний арест? С этим несогласны многие, которые считают, что генерал должен с лихвой получить за все плохое и омерзительное, что натворил.



В-третьих, Манвел Григорян, конечно же, имел заболевания. Но тот уровень богатства, которым он обладал, позволял Григоряну пользоваться услугами самых лучших врачей не только Армении, но и мира. То есть, нужно еще проверить, насколько нынешнее состояние этого головореза соответствует тому, что заявляют его адвокаты.



И, наконец, многие в Армении считают, что наказание генерала-головореза за преступления должно быть жестоким и заставляющим преступников сто раз задумываться о последствиях преступления, прежде чем идти на него. Именно этого, страха расплаты, не было у Манвела Григоряна. И не только у него. Вся прежняя власть жила в уверенности, что все ей сойдет с рук. Время показало, сколь сильно они заблуждались.

Нельзя допускать никаких послаблений в деле Манвела Григоряна. Потому, что в противном случае армяне завтра услышат, сколь сильно больными людьми являются Роберт Кочарян и Серж Саргсян, равно как и его братья.

Садиг Ахмедов